Berta Collado: «Soy tímida en mi vida personal, pero en la ‘cara B’ lo doy todo»

Alégrense, sobre todo el público masculino, que estará en Palencia la mujer nombrada en el año 2009 la vigésima segunda mujer más sexy del mundo por los votantes españoles de la revista FHM. Alégrense también las féminas que acudan igualmente a ‘The Hole’, el espectáculo de burlesque, humor y diversión que está causando furor, porque la talaverana Berta Collado, periodista y presentadora televisiva, promete (y mucho) como maestra de ceremonias

–¿Cómo surgió la posibilidad de que Berta Collado formase parte de ‘The Hole’?

–Pues nada, tan sencillo como una llamada de teléfono.Estaba grabando un programa y me llamaron los productores para decirme que habían pensado en mí para ser maestra de ceremonias, y al final lo pude compaginar con otras cosas. Ya está, de la manera más sencilla. No tardé en aceptar porque lo único que tenía que mirar era si podía hacer un encaje de bolillos para no dejar otras cosas y poder hacer esto, pero siempre recuerdo que cuando estuve en el estreno de ‘The Hole 2’ en Madrid, fui con una amiga y comentamos las dos lo mismo, que vaya regalo que era ser el maestro de ceremonias. Siempre desde fuera nos había parecido un ‘show’ increíble, me daba envidia sana el personaje. Si tienes la oportunidad, hay que hacerlo porque no hay nada igual, y no te va a pasar más veces porque no hay muchos espectáculos así.

–¿Cuál es su papel como maestra de ceremonias?

–El maestro de ceremonias es el único personaje que habla, y tiene en este caso una historia personal de amor que presenta al público y a partir de ahí, por su casa, que es el escenario, van pasando todos los invitados, amigos y gente del servicio de esa casa que son el resto de actores que hacen sus números de acrobacias, burlesque... El maestro de ceremonias es el que lleva el hilo conductor de la historia.

–El hecho de que Berta Collado sea la maestra de ceremonias será un reclamo sobre todo para el público masculino...

–Me pongo roja... No tengo ni idea, pero ni lo pienso. De todas formas, este ‘show’ va solo, tengo un elenco de compañeros estupendo, la máquina está perfectamente engrasada, cada uno sabemos dónde tenemos que estar en cada momento. Son muy intuitivos, por lo tanto, si hay algo que se cambia en el momento, estamos con la antena puesta porque es orgánico totalmente. Independientemente de eso, cuanta más gente venga, mejor, pero el ‘show’ merece mucho la pena.

–¿Se muestra muy desinhibida en el ‘show’?

–Sí, aquí entra la gente sin complejos, somos políticamente incorrectos, y eso la gente lo sabe y se trata de disfrutarlo. Yo soy muy tímida en mi vida personal, y cuando lo veo desde fuera me digo que no puede ser, porque aquí te conviertes... Yo lo que intento es que la gente esté cómoda en todo momento, que si alguien no quiere salir porque no quiere interactuar, no va a salir, y que se rían mucho y que lo disfruten. Al principio están un poco expectantes, viendo a ver qué va a pasar, pero a partir de los diez primeros minutos ya van entrando de lleno cuando ven que esto en realidad es una fiesta.

–¿Es Berta Collado tímida en su vida personal?

–Muchísimo.

–Pues en ‘Sé lo que hicisteis...’, parecía lo contrario...

–Sí, pero esa es la ‘cara B’, suele pasarnos a los actores y presentadores, que ahí es donde lo das todo, en esa ‘cara B’, y luego tú no tienes nada que ver con ello en tu vida. Este ‘show’ da mucho para eso, todo lo que se ha visto de mí en la tele está multiplicado por tres aquí, por lo menos.

–¿En qué ha cambiado desde ese ‘Sé lo que hicisteis..’ hasta ahora?

–El otro día lo pensaba, es genial que recuerden tanto ese programa porque aunque haya hecho luego otras cosas o incluso antes, porque yo no empecé ahí, da igual, no envejeces con ese programa. Todo el mundo te recuerda tal y como te había visto, es una pasada porque son programas que pasan una vez en la vida.Los años te dan más perspectiva para mirarlo todo con otro prisma. Cuando hice ‘Sé lo que hicisteis...’ era más cría y le daba más importancia a todo, me agobiaba todo más, ahora me lo tomo todo de otra forma, pero la esencia es exactamente la misma y ni yo misma pienso que, desde que acabó en 2011, hayan pasado tantos años.

–Ahora, en las mañanas de TVE 1 con ‘Amigas y conocidas’ junto a Inés Ballester, releva a un peso pesado como Mariló Montero...

–Sí, estamos muy contentos, todo empezó como un experimento y son esas cosas que tiene la tele, que no hay varita mágica, nunca sabes qué va a funcionar y qué no. Llevo en TVE desde hace dos años haciendo esto y otras cosas, y es un cambio de registro totalmente diferente porque es más periodístico. Yo me licencié en Periodismo y quería tener también este punto más informativo, que luego ya está ‘The Hole’ y la radio para desparramar. Lo bueno es poder mezclar todas estas cosas, que tienes cubiertas todas las parcelas.

–Con Cristina Almeida, con Paloma Gómez Borrero...

–Cuando me dijeron que si lo quería presentar, me decía que yo soy muy pequeña aún para este formato, pero lo bueno que tiene el programa es que la mezcla de todas las que estamos allí es tan diferente, tenemos todas opiniones tan dispares, que es lo que hace que funcione, porque no vamos a estar nunca en el mismo sentido y en la tele no hay que aburrir, puedes informar pero con distintos puntos de vista.

–Ahora, con Trump, quien pillara otra vez ‘Sé lo que hicisteis...’

–A mí me gustaría que me mandaran a Washington para que me dijera cualquier cosa, para que me diera con el micrófono en la cabeza. Solo espero que no cumpla todo lo que dijo en campaña y ya está, ya que no podemos hacer otra cosa y es el presidente de Estados Unidos... También hay que dar tiempo... Sobre Trump, los monólogos van cambiando, pero sí que tengo un regalito para él en ‘The Hole’, que si no, no sería yo. No sé si lo utilizaré, pero...

–¿Tiene algún otro proyecto para este año?

–He empezado 2017 pudiendo compaginar todo, que no es poco. Seguiré en ‘Amigas y conocidas’, estoy también en la radio en Kiss FM por las mañanas colaborando con Xavi Rodríguez, estoy con la gira y tengo otra cosa pendiente de grabación, pero voy al día. Con que me dé tiempo a hacer todo, de momento no es poco.