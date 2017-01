«Para algunas mujeres, los cursos son la única manera de salir de casa»

Monitora de los cursos de aguas profundas, de gimnasia y aeróbic en el agua y de control postural acuático en las piscinas de Santa Marina y de Campos Góticos, Marga Alonso acaba de publicar su segundo libro vinculado a su experiencia como instructora de estas actividades, promovidas por el Patronato Municipal de Deportes. La publicación, titulada ‘Nosotras también somos olímpicas’, fue presentada recientemente en el centro cultural Lecràc y con ella la autora quiere rendir un homenaje a sus alumnas (la publicación está a la venta en la Librería Iglesias al precio de 12 euros) . Aunque no se considera escritora, este es su segundo libro y Alonso ya tiene en mente una idea que puede ser el contenido de otra obra.

–¿Por qué el título ‘Nosotras también somos olímpicas’?

–Hace alusión a las mujeres, que son la mayor parte de participantes en las actividades. Lo de olímpicas es un guiño a todas mis alumnas, porque este es un libro de agradecimiento. Son alumnas a las que he llegado a conocer un poquito, son mujeres con una edad media a las que he querido hacer un homenaje.

–¿Por qué un homenaje?

–Porque son mujeres que son capaces de hacer de todo en la vida. Las mujeres somos capaces de trabajar en casa, fuera de casa; de estar con penas, con alegrías, de consolar al hijo al marido y de tirar de todo aunque estemos mal.

–¿Qué trata de transmitir con este libro de técnicas de actividades acuáticas y de experiencias con las alumnas?

–El libro es un poco el día a día de mis clases, de las cosas que nos van ocurriendo, de las anécdotas y chascarrillos. Esta es la parte humana. Pero no me quedo ahí, porque no quiero que la gente se quede con la idea de ‘Mira estas señoras. Ponen la música y a bailar’. Explico lo que es cada disciplina, que no tienen nada que ver la una con la otra; detallo cómo colocarse en la piscina para no hacerse daño, las técnicas y en qué se basa cada una de ellas. Pero, sobre todo, lo que intento es que la gente tenga una base para vivir bien día a día y para que salgan de la piscina con unas buenas sensaciones, para que tengan una mejor calidad de vida.

–¿Hay diferentes técnicas en cada actividad en función de la edad?

–Claro, es diferente. Las clases que se dirigen a gente mayor, aun siendo gimnasia en el agua, son diferentes, porque tienen que tener otro tipo de motivación, elementos para captar su atención y que encuentren en esta actividad un aliciente. Porque sé que las personas que vienen a las actividades no lo hacen solo por la gimnasia; vienen a encontrarse con sus amigas, a pasar un poco los malos tragos que a veces nos da la vida, a tomar un cafetito...

–¿A qué público espera llegar con este libro?

–El libro está dirigido, sobre todo, a mis alumnas, porque se sienten identificadas con lo que cuento. Incluso hay fotos y les nombro a ellas. Hay una parte técnica y le puede venir bien a monitores o a alguna persona que simplemente tenga interés por la actividad.

–¿Cómo es la relación entre la monitora y las alumnas?

– Hay un tira y afloja. Tengo una relación con ellas bastante estrecha, y de cariño. Con una mirada, percibo muchas veces cuando llegan si tienen un mal día o un buen día... No me meto en profundidades, pero a veces con un gesto o unas palabras afectuosas, ya se ayuda. Y luego está la parte técnica, en la que busco una implicación muy grande, porque lo que quiero es lograr objetivos. Esa es una palabra muy importante en el libro. Esta es una actividad en la que hay que cumplir trimestralmente objetivos. Ellas lo saben. Y pueden, aunque de entrada lo vean imposible.

–¿Y entre las alumnas, hay buen rollo?

–Hay de todo. Hay amigas, y grupos ya establecidos entre ellas. Y a veces hay tonterías pequeñísimas, como ‘me ha salpicado’ o ‘ese sitio era mío’. Yo lo veo, y lo soluciono rápido con una tontería de la que nos podamos reír todas. Lo que predomina es el buen clima. Y prueba de ello es que cuando salimos tomamos un café, hacemos salidas fuera de Palencia... El ambiente en las clases es muy bueno.

–¿Qué les aportan estas actividades a las participantes?

–Por una parte, el aspecto físico, que no quiero dejarlo de lado, porque hay muchos logros y mejora su calidad de vida. Esa carrerita que se puede dar para coger el autobús, subir las escaleras sin agotarse... Eso, para las personas un poco mayores. Y para la gente de mediana edad, supone la mejora de muchas patologías, mediante tonificación, alargamiento del músculo... En general, se nota un bienestar físico, y ellas me lo dicen.

–¿Y en el plano personal?

–Las actividades tienen también esa faceta personal y psicológica. Aquí hay mujeres para las que sus únicas salidas de casa son las dos veces a la semana que vienen a las clases. Así que las actividades contribuyen a mantener una conversación, relacionarse, tomarse un café con alguien, conocer a otras personas. Para ellas, el protocolo de salir de salir de casa, encontrarse por el camino con alguien, llegar al vestuario y hacer unas risas es otra motivación para asistir.

–¿Cuál es la situación que más le ha impactado o que le ha llamado la atención?

–De entrada, todos los problemas de las alumnas me afectan, y aveces me cuentan cosas que me encogen el corazón. Pero especialmente me afectan los de las abuelas, que las veo más indefensas. Hay una anécdota que lo explica. Cuando termina el curso solemos hacer una comida, pero luego empezamos a organizar viajes. Eso es un lío tremendo, y yo estaba pensando en no hacerlo el próximo año. Entonces viene una abuela y me dice: «Marga, como agradezco estos viajes, son la única salida que yo hago en todo el año. Son mis vacaciones». Me impactó tanto ese comentario que me propuse no faltar a la cita en la vida.

–Ha escrito anteriormente otro libro, ‘Papás al agua’. ¿Cómo han ido las ventas?

–Mucho mejor de lo que esperaba, vamos ya por la tercera edición.

–¿Ha descubierto contando estas experiencias su vena de escritora?

–No. Creo que he tenido más facilidad para explicar las cosas con un bolígrafo que de palabra. Ha surgido la oportunidad de transmitir esto, y lo he hecho por escrito. No podría decir que mi nueva faceta es la de escritora, yo voy por sensaciones. Si mañana tengo una inquietud de expresar algo, lo voy a hacer. Hay una inquietud que he tenido siempre, la del mundo de los niños, igual ahora lo intento. Es algo que tengo que probar.