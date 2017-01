Susana Díaz: «La afición (militancia del PSOE) está mejor que el equipo (dirigentes)»

Hasta la bandera está lleno el Hotel Rey Sancho de Palencia para escuchar a la presidenta de Andalucía y secretaria general de los socialistas de esa comunidad, Susana Díaz, que ha abierto así el periplo de dos días y tres etapas por Castilla y León en lo que es su particular arranque de un largo viaje con muchas paradas por toda España para pulsar el estado de ánimo de la militancia no solo con el momento difícil de división que atraviesa el PSOE, sino también el estado de ánimo de los militantes con ella misma. La presidenta andaluza ha calificado que este periplo, de varios meses que inicia hoy, como necesario para hablar «del qué«. Y cuando ha sido preguntada por los periodistas por si va a presentarse a las primarias socialistas para la secretaría general ha aseverado, por dos veces, y con contundencia más que clara: «El momento del quién no es este; estamos en el qué».

En esa línea de querer hablar solo del qué, Susana Díaz ha insistido en que la militancia está mejor que la dirigencia socialista. Ha utilizado una metáfora futbolística tan gráfica, que no deja lugar a dudas: «La afición está mejor que el equipo».

Susana Díaz va a huir en sus intervenciones, tal y como ha dejado vislumbrar en Palencia, de aludir a otras candidaturas y posibles candidatos, es decir, a Patxi López y Pedro Sánchez. Del primero, que empieza su campaña en Portugalete (Vizcaya) a la misma hora que interviene Susana Díaz en Palencia, esta ha dicho, en respuesta a los periodistas: «Aquí no sobra nadie. Todo el mundo tiene que arrimar el hombro. El PSOE necesita todo el talento y el compromiso de todos. Hace falta hacer más y que venga más gente». Y ha añadido: «Todos los candidatos van a dar lo mejor para que esto salga bien»

Sobre Pedro Sánchez y el hecho de que el día 28 vaya a ir a Sevilla a un acto con militantes, Susana Díaz se ha limitado a expresar que «todos los compañeros tienen abiertas todas las puertas de Andalucía».