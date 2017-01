El PSOE traslada el escenario de su lucha interna a Palencia

Aunque todavía no puede hablarse oficialmente de candidaturas, puesto que el proceso para la elección del nuevo secretario general del PSOE no ha comenzado formalmente, ya se conoce un aspirante, el exlehendakari y expresidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, que, por el momento es el único que ha anunciado que se presentará a las primarias, que se celebrarán en el mes de mayo.

Y aunque el dirigente vasco es el único que ha dado el paso, se espera que en las próximas semanas puedan hacerlo también los líderes del resto de facciones en las que se ha dividido el PSOE en los últimos años. Y en este escenario de lucha interna, la capital paletina cobrará un especial protagonismo en estos días por dos visitas de destacados representantes de dos facciones que todavía están a la espera de que sus líderes den públicamente un paso adelante.

Así, la propia presidenta de Andalucía y secretaria general en esa comunidad autónoma, Susana Díaz, será la primera en visitar Palencia y lo hará precisamente este sábado, en el marco de una gira de encuentros con los militantes que le llevará por toda España y que ha querido comenzar en Castilla y León, una comunidad en donde cuenta con un importante apoyo entre las ejecutivas provinciales, aunque no en la autonómica, que dirige Luis Tudanca. Díaz, según apuntan diferentes fuentes socialistas, trata en estos días alianzas en las diferentes federaciones socialistas españolas de cara a la celebración de las primarias y previamente para la recogida de avales.

En esta etapa de su recorrido por Castilla y León, Susana Díaz visitará Palencia, Salamanca y la localidad leonesa de Camponaraya y estará acompañada en estos actos por los secretarios provinciales del PSOE, mientras que el secretario autonómico, Luis Tudanca,ha manifestado que no podrá acompañarla porque tiene prevista una jornada interparlamentaria en el castillo de Fuensaldaña.

El encuentro de la presidenta andaluza con los afiliados y simpatizantes socialistas palentinos será a las 12:30 horas en el hotel Rey Sancho.

Pero la visita de Susana Díaz no es la única prevista a Palencia en los próximos días. Dos de los más visibles partidarios del ex secretario general, Pedro Sánchez, los diputados Odón Elorza y Zaida Cantera, estarán el martes en la capital palentina, acopañados por la parlamentaria de Palencia Mariluz Martínez Seijo, en un acto organizado por la plataforma Congreso y Primarias Ya. Los tres ponentes se significaron claramente en favor de la figura de Pedro Sánchez, al votar no en la investidura de Mariano Rajoy, evidenciando su distancia con la gestora que en la actualidad dirige el PSOE.

«Yo siempre he sido coherente y leal», ha manifestado en los últimos días la diputada palentina Martínez Seijo al preguntarle por sus preferencias a la hora de elegir un nuevo secretario general, retratándose una vez más al lado de la figura de Pedro Sánchez, de quien espera que anuncie su candidatura a las primarias.

El acto de la plataforma Congreso y Primarias Ya se celebrará el martes a las 19:00 horas en el salón de actos de la Fundación Caneja.