Unanimidad sobre los Tres Pasos con apoyo al soterramiento

Sorpresa final. Después de cuatro meses de reuniones, en las que la mayor parte ha sido ‘gresca’ y desencuentro. Con documentos de conclusiones completamente diferentes; con acusaciones de partidismo hacia la presidenta de la comisión, la concejala de Urbanismo, María Álvarez; con el acta de una de las sesiones todavía sin aprobar; con una rueda de prensa de Ganemos el día anterior en la que todo fueron críticas y reproches hacia la actuación y las conclusiones del PP; con un PSOE, convencido, como la plataforma izquierdista, de que se han cometido numerosas irregularidades en todo el procedimiento de Los Tres Pasos, como se puede ver en el documento de conclusiones de los propios socialistas; con todos esos mimbres, el resultado no podía ser otro... Pues se equivocan si piensan que hubo un total desacuerdo. No, el dictamen final de la comisión informativa especial de Los Tres Pasos, la llamada comisión de investigación por parte de la oposición, ha sido unánime, y de su lectura no se desprende un reproche claro o manifiesto a la actuación del equipo de gobierno municipal del PP, ni siquiera a la empresa ferroviaria Adif, que construye la pasarela. Más bien, se recogen recomendaciones de futuro, para que algunas cosas se hagan mejor, y no surjan dudas en nuevos procedimientos urbanísticos.

Eso sí, el documento se cierra con una clara concesión del equipo de gobierno a los grupos de la oposición, un apoyo expreso y firme del Ayuntamiento de Palencia al soterramiento del ferrocarril como solución de futuro para la integración de la barrera ferroviaria en la trama urbana de la ciudad.

Sorprende encontrar este último punto, puesto que en diferentes ocasiones, desde el equipo de gobierno popular el soterramiento del tren se ha descartado casi por completo, amparándose en cuestiones tanto técnicas como económicas. Sin embargo, como ha quedado de manifiesto durante todo el proceso de insvestigación sobre el expediente de Los Tres Pasos, el soterramiento siempre ha seguido en la agenda de grupos políticos como el PSOE o Ganemos, que reiteradamente han insistido en que no puede desistirse de esta histórica reivindicación.

Y ante esta premisa, todo parece indicar que para lograr un consenso que permita a todos los grupos cerrar la comisión con la cabeza alta el grupo popular ha aceptado incluir en el último punto del dictamen final un apoyo expreso al soterramiento: «Ratificar el objetivo reflejado en el PGOU sobre la solución de integración del ferrocarril a su paso por la Ciudad de Palencia, tal como establece el apartado 3.5 de los criterios y objetivos de la memoria vinculante del Plan General».

A primera vista, quizá no se aprecie que se está hablando del soterramiento, puesto que esta palabra no figura en el texto, pero esa solución de integración del ferrocarril que figura en la memoria vinculante del PGOU es el soterramiento (Dado los graves problemas de integración urbana que conlleva el trazado a nivel, se propone su soterramiento completo desde Avda. de Cataluña hasta Cardenal Cisneros).

El «acuerdo declarativo», que debe ser ratificado por el pleno en una sesión extraordinaria, prevista para el 27 de enero, recoge siete puntos, en los que se han logrado acercar posturas, además de una cronología detallada de todos los pasos burocráticos que se han producido desde que arrancó el proyecto de construcción de la pasarela de Los Tres Pasos.

El equipo de gobierno ha logrado en el dictamen que el Ayuntamiento figure como una afectada, que ha intervenido solo por tener competencias urbanísticas, pero limitada por la ley del sector ferroviario. También ha conseguido que se refleje que el cierre del paso a nivel de Los Tres Pasos se ha hecho por seguridad. Asimismo, se recoge su tesis de que el Ayuntamiento desconocía que por esa zona cruzaban vías pecuarias, por lo que no informó de ello a Adif o la Junta.

Mientras, la oposición ha logrado que se incluyan críticas como la falta de previsión por parte de Adif, que ha generado problemas de tráfico en la ciudad o el reconocimiento de que el Ayuntamiento de supervisar con mayor atención las obras públicas, aunque no sean de su competencia directa.

También se recomienda a los servicios de Urbanismo que se modifique el Plan General para incluir las vías pecuarias, que se compruebe la titularidad de los terrenos que se ceden para obras, con el fin de que no ocurra, como en este caso, con el suelo de estas vías pecuarias.