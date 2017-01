La crisis provoca un impulso a la afiliación sindical en Palencia

La precariedad laboral que ha generado la crisis «y la necesidad de los trabajadores de que alguien les defienda» ha traído consigo un impulso a la afiliación a los sindicatos, según indica el secretario general de Comisiones Obreras en Palencia, Luis González. Este incremento se constata en los datos presentados este vieres en la comisión ejecutiva de CC OO, la primera que se celebra este año y en la que, entre otros asuntos, se ha repasado la evolución de cotizantes desde 2013. Según esos datos, en el último año, Comisiones ha registrado 482 nuevos afiliados, con lo que llega a enero de 2017 con un total de 5.381. Y son 919 más de los 4.462 que tenía en enero de 2013.

Datos enero 2017 Cotizantes Construcción: 632

(+8 respecto a enero de 2016). Servicios a la Ciudadanía: 723 (-6). Enseñanza 226 (-7). Industria: 2.636 (-426). Sanidad: 515 (+22).

Totales: 5.381 (+482).

Pese a que tanto el secretario general de CC OO como el secretario de Organización y Salud Laboral, Juan Carlos González, reconocen que en los últimos años se ha producido un desapego y una pérdida de confianza en los sindicatos, en gran parte por casos como el de los ERE de Andalucía, los sindicalistas afirman que este rechazo no se traslada a la afiliación, como los prueba el aumento de inscritos.

A este respecto, el secretario de Organización de Comisiones argumenta que «a la campaña de desprestigio del sindicalismo han contribuido los poderes económicos, porque consideran a las centrales sindicales un obstáculo para sus intereses».

Los dirigentes sindicales remarcan el aumento de cotizantes, en particular en los dos últimos años. Así, si en el último año CC OO registró 482 nuevos afiliados, en el periodo anterior, de enero de 2015 a enero de 2016, también hubo un fuete aumento, con más de medio millar de nuevos cotizantes, de los 4.388 a los 4.899 (+511).

Federación de Industria

El secretario provincial señala que la dinámica de aumento de afiliación se da también en el sindicato UGT. En cuanto a Comisiones Obreras, ha sido el que más ha crecido en al ámbito de la comunidad, y en ello ha incidido también la contratación en Renault, afirma Luis González. Como indicador, a la federación de industria, la más fuerte de CC OO con 2.636 afiliados, se incorporaron en el último año 462 nuevos cotizantes, y es, por tanto, la que más creció en ese periodo, al igual que en el año precedente, cuando se inscribieron 90 nuevos afiliados a esta federación. Es verdad que el mayor montante corresponde a la industria del automóvil, pero, tal como señala Luis González, en esta federación están también trabajadores de industrias de alimentación como Siro, o Gullón.

La segunda federación en importancia en este sindicato es la de Servicios a la Ciudadanía, con 723 cotizantes, pese a que en este ámbito descendió la afiliación; seguida de Servicios, Construcción y Sanidad, que también aumentaron. Enseñanza es la que menos inscritos tiene, y ha registrado descensos en los últimos años.

Pese al reconocido descrédito de los sindicatos, los responsables de Comisiones esgrimen la tendencia de crecimiento en los últimos años para remarcar que «algo habremos hecho bien», en palabras de Juan Carlos González.

El secretario de Organización pone como ejemplo el seguimiento a las movilizaciones y huelgas convocadas en los últimos años. «Que alguien me diga qué otra organización es capaz de sacar a la calle a tanta gente». Los representantes de Comisiones consideran que pese a todos los factores en contra, el movimiento sindical en Europa, y en España en particular, sigue teniendo prestigio y un peso fuerte. Y una de las razones es que se atiende a los trabajadores, incluso cuando no están afiliados, remarcan.