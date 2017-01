Torquemada sigue sin apoyo necesario a la Jornada continua tras seis intentos

La imposibilidad de alcanzar una participación de dos tercios del censo de padres y madres, uno de los requisitos establecidos por la Junta de Castilla y León para que un centro avance en la implantación de la jornada continua, es el gran caballo de batalla del colegio público Héroes de la Independencia de Torquemada.

Yes que los detractores del proyecto, principalmente de los pueblos del entorno cuyos hijos acuden al colegio de Torquemada, que no quieren que las clases se reduzcan al horario de mañana emplean la abstención como herramienta para que el proyecto no salga adelante. Así, de los 138 padres y madres censados, solamente 80 votaron, con lo que la participación se quedó en el 57,97% sin llegar al 67% exigido. El año pasado fue la vez que el colegio público de Torquemada estuvo más cerca de la jornada continua, ya que logró una participación del 64%, solo dos puntos por debajo de lo exigido, pero al no conseguirlo ni siquiera se procedió a la apertura de las urnas para poder analizar el pronunciamiento de las familias, igual que ocurrió ayer.

Ha sido el sexto intento del colegio por implantar la jornada continua, un proyecto que se enquista en este centro a pesar de que el horario solo de mañana para dejar la tarde a actividades extraescolares funciona en 59 de los 70 centros tras la incorporación en este último curso del colegio de Barruelo. En la capital, la tienen implantada los doce colegios públicos y todos los concertados, salvo Maristas.

En Aguilar, el día 30

El otro centro que apuesta este año por someter el proyecto a votación es el colegio San Gregorio La Compasión de Aguilar de Campoo, que cuenta con 550 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, todos con horario de mañana y tarde actualmente.

El colegio reconoce que la decisión del centro de someter el proyecto de la jornada continua a votación viene derivado de la demanda de las familias, además de por la necesidad de adaptarse a una corriente actual. Son 900 padres y madres los que están llamados a las urnas el próximo día 30, si bien durante las jornadas de los días 24, 25 y 26 se podrán enviar los votos por correo.