«Mi objetivo es que se reduzca la velocidad y mejorar la limpieza del barrio»

Se desespera por la lentitud con la que avanza cualquier proyecto que llega al Ayuntamiento. Quiere soluciones para los problemas de su barrio, pero muchas no llegan, o tardan demasiado. Satisfecho por haber conseguido un compromiso de la Junta para la reducción de la velocidad del tráfico en la avenida de Viñalta, su empeño se centra ahora en lograr que el Ayuntamiento ofrezca una promesa similar para el paseo de Faustino Calvo y la carretera de León, peticiones que trasladará hoy al equipo de gobierno.

–No lleva todavía un año al frente de la asociación, ¿qué balance puede hacer de estos ocho meses?

–Trabajo, hay mucho trabajo. Disgustarte, te disgustas bastante, sobre todo, porque cada vez que solicitas algo, pides algo, todo es muy lento, todo va muy despacio. Nunca te contestan a tiempo, tienes que insistir para que te hagan caso. Cuesta mucho. Cansa, quema y cuesta mucho. Pero bueno, supongo que después, cuando consigues alguna cosa de las que te planteas, como que coges aire y dices, tiro para delante. Por ejemplo, el compromiso que hemos conseguido para la limitación de velocidad en la avenida de Viñalta, pero al mismo tiempo te sorprendes de que en la reunión con el delegado de la Junta nos enterásemos de que como la avenida de Viñalta es travesía urbana, aunque dependa de la Junta, el Ayuntamiento podría, simplemente con pedir permiso, colocar lo que quisiera para reducir la velocidad. Osea, que llevamos diez años pidiendo algo que podría ser muy sencillo...

–¿Y estas situaciones cansan tanto como para pensar en dejarlo todo y no continuar?

–No, no. Te queman, pero calientan para decir voy a por más, y eso es lo que vamos a hacer. Queremos que en la carretera de León se haga lo mismo, o se haga algo, porque la velocidad es bestial.

Problemas variados

–Últimamente, cuando se habla de Allende el Río sale siempre a relucir el problema de la velocidad. ¿Es el mayor problema del barrio?

–No. Es muy importante porque afecta a la seguridad de las personas, y por eso queremos que se resuelva cuanto antes. Pero no es el principal problema. Hay otros muchos como la suciedad o la falta de matenimiento. Por ejemplo, en el Sotillo, lleva un árbol caído casi un año. Hemos avisado, y nada. Cruza todo el río, están avisados, pero nadie parece saber quién lo tiene que quitar... Y si se caen ramas, las apartan del paseo, pero ahí siguen. Y no digo nada de cómo quedan muchas zonas del barrio los fines de semana, todo arrasado, con botellas, plásticos, vasos. Sobre todo, el Sotillo. Ya no es que estemos en contra del ‘botellón’, que hagan lo que les dé la gana, pero que luego recojan, que no lo dejen todo que da vergüenza. Luego está la falta de mantenimiento. Hay muchas cosas que se van deteriorando y no hay mantenimiento, un ejemplo claro es el parque para mascotas, que nadie lo usa porque está en muy malas condiciones. Y si no se mantiene, para qué queremos eso ahí, ocupando espacio y sin ninguna utilidad.

–La falta de mantenimiento es una queja general de todas las asociaciones de vecinos...

–Claro. Nos colgamos medallas de que tenemos una ciudad muy verde, pero luego no la mantenemos. No sé, pero desde luego ahí es donde fallamos, no podemos estar presumiendo de tener muchos parques y luego da pena ver cómo están muchos de esos parques. Sucios, deteriorados...

–¿También los de su barrio?

–Es que está todo mal cuidado. Incluso el parque del propio Ceas. La parte de atrás, que bordea con el Canal está fatal. Las hojas no se recogen y patina, el suelo está medio levantado. Hace poco, se limpió la parte más alejada de la avenida de Viñalta porque hubo quejas en las redes sociales de que estaba todo lleno de porquería. Era un vertedero. Parece ser que estas quejas causaron efecto y se ha limpiado, pero el problema es que no va a haber una limpieza continuada. A ver si dentro de un año, tenemos que volvernos a quejar en ‘Facebook’ para que hagan una limpiez. Hay que estar reclamando continuamente para que las cosas funcionen. No sé si es dejadez o qué. Me planteo demasiadas cosas para intentar entender qué es lo que falla. Porque no consigo encontrar una explicación.

–Se queja usted de que la mayor parte de sus peticiones caen en saco roto. ¿Qué le piden al Ayuntamiento?

–Además de soluciones para los problemas de velocidad en las travesías del barrio, nos preocupa el mantenimiento, la limpieza de los jardines, del parque del Sotillo, las Once Paradas, porque eso no puede seguir así. Es una zona habitual de tránsito para muchas personas y está de pena. Sé que es un problema complicado, pero tiene que buscarse una solución. También nos gustaría que hicieran un carril bici, pero que llevara a algún sitio, no como los que hay, que no están comunicados. También es necesaria una limpieza de toda la zona de la Dársena, y sobre todo un puente sobre el Canal que una las dos zonas del barrio. Si alguien desde el paseo de Faustino Calvo quiere ir a la única tienda del barrio, tiene que dar toda la vuelta a la Dársena, y para eso es mejor ir al centro, y lo mismo símplemente para ir al Ceas. No pedimos una pasarela enorme. Un puentecito de madera, que no tenga mucha elevación, que no se preocupen por los barcos, que no creo que nunca lo vaya a haber. Si no estamos hablando de ningún proyecto con un presupuesto muy elevado. Son todo pequeñas cosas. Al final, volvemos casi siempre al mantenimiento.

–¿A pesar de que Allende el Río es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, sigue siendo el gran olvidado?

–Indudablemente. Es de lo más olvidado. Es algo que notamos, porque aquí no se hace nada. Nos han hecho la minirotonda y dicen que van a mejorar la parada de taxis del hospital. Y nos parece muy bien, pero eso no es un problema del barrio, es algo que afecta al bien general de la ciudad. Que no lo pongan como ejemplo de mejora del barrio. Y no se ha hecho más, no han hecho nada más.

–¿Pero cuando habla de mantenimiento no se referirá solo al estado de los parques?

–No. Hay muchos temas. Las aceras no están bien, con muchas baldosas levantadas. La iluminación es deficiente. En la avenida de Viñalta, por la noche, es que no se ve absolutamente nada... Y esto son cuestiones que dependen del Ayuntamiento directamente. Y ahí estamos, sin solución. En el barrio no se ha hecho absolutamente nada. Necesitamos que el barrio sea un barrio más, que tenga los mismos servicios. Y si el autobús tiene que entrar hasta la avenida de Viñalta, que me encantaría, pues que entre, no que bordee, se queda en Santa Ana, se da la vuelta.