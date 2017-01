Misa en el cine y comuniones en la ermita

Las puertas de la Colegiata de San Miguel Arcángel de Aguilar de Campoo están cerradas desde hace una semana para llevar a cabo la reparación de la bóvedas y se han sucedido los contactos de los sacerdotes con las instituciones para dar respuesta a las diferentes demandas de los parroquianos.

421.855 millones de inversión en la restauración La restauración de la colegiata San Miguel ha sido impulsada por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, que ha adjudicado la obra a la empresa Técnicas para la Restauración y Construcciones S. A. (Trycsa), con una inversión prevista de 421.855 euros. El Ayuntamiento de Aguilar ha concedido a la empresa una bonificación del 75% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Este punto, que fue aprobado en el pleno del pasado 19 de diciembre, despertó una gran controversia y muchas dudas sobre el derecho a recibir esta bonificación por parte de la empresa beneficiaria. La posible ilegalidad del acuerdo y el desconcierto surgió por la argumentación expuesta por el grupo socialista. Según recordó su portavoz, Manuel Merino, la bonificación del 75% regulada en la ordenanza del 2014 está destinada a los bienes de interés cultural (antes denominados monumentos histórico-artísticos), y los socialistas dudan de que la colegiata posea esta declaración de BIC. Los socialistas argumentan que entre los monumentos palentinos enumerados en el boletín del 4 de junio de 1931 sí hay una iglesia parroquial de San Miguel, pero solo una y está escrito que se halla en Palencia, y en ningún momento aparece en el listado de esta publicación el nombre de Aguilar. Y, precisamente, la iglesia de San Miguel de la capital palentina también consta en el catálogo oficial de bienes de interés cultural de la Junta de Castilla y León como declarada monumento histórico-artístico en la misma fecha de junio de 1931, que se cree que la iglesia aguilarense se estableció como BIC.

Con el cierre de este templo, el principal de la localidad aguilarense, se han tenido que buscar alternativas para las celebraciones religiosas que en él se llevaban a cabo y preparar un nuevo horario de misas usando otros lugares de acogida, y no solo capillas. De este modo, la misa de las mañanas de los domingos y festivos tendrá lugar en el cine Amor, con doble horario los domingos (12:00 y 13:00 horas) y una única ceremonia los días de fiesta (12:00 horas).

En este inmueble también se pretendía llevar a cabo las comuniones que tendrán lugar en el mes de mayo, pero los padres mostraron su rechazo a esta idea y, tras varias conversaciones, finalmente se ha acordado que se realicen en la ermita de Santa Cecilia. Un recinto sin duda más bello, pero que tiene una triple desventaja sobre el espacio del cine Amor: es más pequeño, más frío y está más alejado del centro. No obstante, los padres de los niños que tienen previsto festejar su primera comunión este año lucharon para que se abriesen las puertas del templo románico con sus fabulosos capiteles para conmemorar ese significativo día para sus hijos.

Lo que tampoco tendrá lugar en el cine Amor serán los funerales, que se celebrarán en la capilla de la residencia Santísima Trinidad. En este mismo lugar se continúa con los horarios de misa de lunes a sábado, cada mañana a las 9:00 hora,s y también aquí se darán cita para la celebración eucarística de las 20:00 horas durante esos mismos días, adelantándose a las 19:00 horas los domingos y festivos. El convento de Santa Clara igualmente ofrece el servicio eucarístico de lunes a sábado a las 19:00 horas y a las 12:00 horas, los domingos y festivos.

La iglesia de San Miguel permanecerá clausurada durante los próximos doce meses por dos razones: por un lado, para cumplir con el plazo de ejecución de obra, y por otro, para que pueda albergar con su aspecto más atractivo la vigésima tercera edición de Las Edades del Hombre que acogerá la villa norteña el próximo año.

Esta colegiata está formada por tres amplias naves ojivales. Su origen se remonta a la época visigoda, siendo reedificada en el siglo XI. La portada principal es de factura románica y el primitivo retablo gótico fue sustituido por otro renacentista y su torre es de estilo herreriano. Se conservan en el interior sepulcros de los siglos XII al XVI, también se encuentran aquí los mausoleos tallados sobre mármol blanco de los Marqueses de Aguilar, con ropa talar y actitud orante. Esto forma parte de su museo parroquial que se completa con la orfebrería, pintura y marfiles recogida en la sala capitular y en la sacristía, además de diversas salas ubicadas en el acceso al campanario.

Pero todo ello no podrá volverse a contemplar hasta que no finalice –previsiblemente hasta dentro de un año– la reparación de las numerosas grietas que tienen diversas bóvedas. Este templo está catalogado en algunos archivos como Bien de Interés Cultural (BIC), pero recientemente se han despertado dudas sobre este registro y desde el Ayuntamiento de Aguilar se están llevando a cabo las gestiones oportunas para aclarar estas incógnitas y solicitar la incoación del expediente en el caso de que todavía no haya sido declarado BIC.