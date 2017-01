Ganemos y PSOE insisten en que la construcción de la pasarela de Los Tres Pasos es irregular

La comisión informativa especial de Los Tres Pasos llega a su fin. Se disolverá este jueves, después de cuatro meses de reuniones, en las que las posiciones de ninguno de los grupos parecen haber cambiado. A la espera de que Ciudadanos dé a conocer sus conclusiones, tanto Ganemos como el PSOE, que ya han difundido públicamente su informe final, como el equipo de gobierno del PP, se mantienen firmes en sus posicionamientos iniciales, a pesar de los cuatro meses de debate, en una comisión que ha venido celebrándose cada quince días.

La presidenta de la comisión y concejala de Urbanismo, María Álvarez, ha convocado para este jueves la última de las sesiones, en la que debe aprobarse el dictamen previo, que después debe ser ratificado por el pleno. Y, al menos de lo que se desprende de las declaraciones públicas de los diferentes grupos, no va a existir consenso. En el informe final elaborado por el equipo de gobierno, a modo de conclusiones, se estima que toda la tramitación del expediente ha sido correcta y ajustada a la normativa urbanística. María Álvarez ha se señalado que durante las reuniones de la comisión informativa se ha dado respuesta a todas las críticas y dudas de los grupos de la oposición, como el retraso en el envío del informe jurídico de adecuación al planeamiento urbanístico de la ciudad o el corte de las antiguas vías pecuarias en la zona.

Sin embargo, desde los grupos del PSOE y de Ganemos se insiste en la existencia de irregularidades, y en que el equipo del PP ha actuado plegándose a las exigencias de Adif. «Lo que queda claro es que todo esto al final se hace así porque les han dicho que no va a haber soterramiento», ha explicado el portavoz de Ganemos, Juan Gascón, durante la presentación de las conclusiones elaboradas por su grupo. «Les cuesta demasiado admitir que algunas cosas se han hecho mal, no ha habido nada de autocrítica», señala Gascón.

El portavoz de Ganemos expone también que el dictamen final debería adoptarse tras votar de forma individual, punto por punto, las diferentes conclusiones expuestas por los grupos políticos, medida que también defiende el PSOE. Sin embargo, desde el PP se estima que esta fórmula resultará muy complicada, y ha presentado su informe como un texto unitario, no separado en puntos concretos, como han hecho los otros grupos.

Tanto el PSOE como Ganemos inciden fundamentalmente en sus críticas en el hecho de que el equipo de gobierno adoptó la decisión «política» de no remitir a Adif en el plazo de un mes un informe jurídico exponiendo que la construcción de una pasarela no estaba contemplada en el planeamiento urbanístico de la ciudad. También censuran que haya sido necesario cambiar la ordenzación urbana de la zona para poder incluir la pasarela en el Plan General de Urbanismo.

Ambos grupos critican abiertamente que se hayan cortado vías pecuarias, que están protegidas legalmente, por lo que, según indican, las actuaciones en la zona no pueden contar garantías jurídicas hasta que no se determine un nuevo trazado que mantenga la servidumbre de paso obligatoria para toda vía pecuaria. «No es lógico que se ceda a Adif un terreno que no es titularidad del Ayuntamiento, porque las vías pecuarias no forman parte del terreno municipal, por lo que ahí hay otra irregularidad», recordó Juan Gascón, quien al igual que el PSOE señala que todavía no se ha resuelto un recurso jurídico contra el estudio de detalle de la zona, tras su modificación para la inclusión de la pasarela.