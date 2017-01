'La españolaza' pasea a Palencia por la tele

Recuerda su vida cantando e inició una prometedora carrera que le llevó a ser finalista en el Festival de Benidorm, a hacer los coros a Rocío Jurado y a pisar escenarios de conocidos programas de televisión con una voz en la que nada se le ponía por delante e interpretaba lo mismo a Bárbara Streissand que al último éxito de la música española. Sin embargo, María Fuencisla Herrero Gómez tuvo un impass en su vida que interrumpió brúscamente su trayectoria profesional. «Fui una de las víctimas del atentado de Atocha. El 11-M marcó un antes y un después en mi vida, dejé de cantar y estuve muy deprimida, con una baja laboral», explica. Ahora, tras casarse con un palentino, esta funcionaria amante de la música espera su incorporación a la Subdelegación del Gobierno de Palencia. Mientras llega, ha vuelto al mundo de la canción y lo ha hecho con un objetivo: homenajear a las grandes de la canción española. Y su primera gran cita con el público será el próximo 31 de enero en la pequeña pantalla, en el programa de talentos de La Sexta Televisión titulado ‘Tú sí que sí’. Allí competirá con decenas de artistas para luchar por uno de los primeros puestos, «aunque no puedo desvelar qué va a ocurrir finalmente, porque el programa ya está grabado, pero debemos llevarlo en secreto», explica.

María Fuencisla vuelve a los escenarios con un nuevo nombre artístico, ‘La españolaza’, y con un objetivo claro: «relanzar desde los micrófonos la marca España». Su estreno en televisión vendrá con la interpretación de ‘Ese hombre’, un clásico de Rocío Jurado con el que, según avanza tímidamente, logró cautivar al jurado. «Siempre he cantado música española e internacional, pero ahora quiero centrarme en esas mujeres de la canción española que han marcado toda una época, quiero rendirles mi particular homenaje, que no caigan nunca en el olvido. También es una forma de relanzar la marca España a través de sus grandes artistas, muchas ya fallecidas como Rocío Jurado o Rocío Durcal», insiste.

‘La españolaza’ regresa a los escenarios tras un período personal difícil con «más canas, con unos kilos de más pero con muchísimas ganas». Su objetivo no es otro que dar rienda suelta a una pasión que la ha tenido unos años apartada de los escenarios, y lo hace a través de este programa de talentos. Y, aunque su vinculación por Palencia es por su matrimonio con un palentino, María Fuencisla se siente plenamente de aquí, bien acogida y a gusto, como ella misma confiesa. «También he querido hacer mi particular guiño a Palencia en el programa. Allí citan a la ciudad, la dan a conocer y he querido también llevar un vestido que me ha hecho una modista palentina, otra forma de dar a conocer lo que se hace aquí», agrega.

Habrá que esperar hasta el 31 de enero para saber qué papel juega finalmente María ‘la españolaza’ en el programa de talentos ‘Tú sí que sí’ con su interpretación de Rocío Jurado.