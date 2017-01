«Susana Díaz viene a una comunidad muy acogedora, será bien recibida»

«Susana Díaz es la presidenta de una comunidad autónoma, y cualquier presencia que haya de cualquier cargo público en territorio de cualquier sitio me parece bien. Además, viene a una comunidad muy acogedora, donde será bien recibida». Así respondió ayer María Luz Martínez Seijo, diputada socialista por Palencia, la candidata que impuso Pedro Sánchez contra el criterio del comité provincial y que luego ha sido la única que se negó a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, sobre la presencia el próximo sábado en Palencia de la presidenta andaluza Susana Díaz, que derribó al ‘sanchismo’ en el Comité Federal del PSOE del pasado 1 de octubre. Lo hizo el sábado en Guardo –Mari Luz Martínez Seijo es afiliada en la agrupación socialista de Guardo y elegida por la circunscripción de Palencia–, donde acudió para explicar a sus compañeros y a los vecinos las iniciativas llevadas a cabo por el grupo socialista en beneficio de Palencia y la comarca, además de las iniciativas nacionales.

También escuetamente valoró Mari Luz Martínez Seijo el anuncio de la candidatura de Patxi López al liderazgo del PSOE. «Siempre ha sido una persona defensora del ‘no’, un gran compañero y una persona a la que admiro profundamente, no puedo decir nada más de la candidatura de Patxi. Es mi compañero en el Congreso y ha venido a apoyarme varias veces. Estoy un poco sorprendida porque no me lo esperaba, pero en este proceso, cuantas más personas participen, más debate y más reforzado saldrá el PSOE de un proceso que es democrático», señaló Martínez Seijo en Guardo, donde, en su intervención inicial, aludió al impulso que se estaba intentando dar a Brañosera como primer Ayuntamiento de España, así como la PNL que presentó en «la minilegislatura» para dinamizar la Montaña y recuperar la Ley de Desarrollo Sostenible.

La socialista socialista explicó que son muchas las iniciativas que se han presentado, «pero me gustaría que de aquí saliese alguna idea o planteamiento, porque me parece importante que todos nos impliquemos y llevemos al Congreso las preocupaciones de la gente». Así, también comentó durante su intervención inicial que «los presupuestos no van a ser divertidos, van a ser unos presupuestos congelados, en los que la inversión va a ser inexistente», y aseguró que que se pretende «enmendar para llevar dinero al proyecto de la autovía Aguilar-Burgos y a la reparación de la Cantabria-Palencia».

También afirmó que, «aunque la legislatura es apasionante en el Congreso por la diversidad de fuerzas y la posición de minoría del PP, es importante pensar que tienen la capacidad y el riesgo de convocar unas nuevas elecciones, que nos van a pillar en una situación muy mala, y eso lo saben».

Seijo criticó duramente la decisión de su partido facilitando la investidura del PP. «Se decidió en un Comité Federal en el que los militantes no estaban presentes, esos militantes que sí habían elegido al secretario general Pedro Sánchez, darle el gobierno a un PP corrupto hasta la médula». Una situación, la de la abstención del grupo socialista «que me dolió mucho, pero no me arrepiento de haber votado no a la investidura de Rajoy».

En cuanto a proyectos históricos en la comarca, como el eje subcantábrico, Martínez Seijo apuntó que «ha generado rechazo en alguna zona de su trazado y eso, como no se haga con unidad, no lo van a abordar. Además, el presupuesto en Fomento va a ser inexistente».