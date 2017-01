Dos colegios más optan a implantar la jornada continua

El nuevo año se abre en el ámbito educativo con la posibilidad de que los centros desarrollen el proceso para implantar la jornada continua (las clases concentradas en horario de mañana para dejar la tarde a actividades extraescolares). Este horario está ampliamente implantado en los centros educativos de Palencia, pero este año han decidido subirse al carro el colegio San Gregorio La Compasión de Aguilar de Campoo, que cuenta con 550 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, todos con horario de mañana y tarde actualmente.

El director del colegio San Gregorio, Miguel de la Hera, ha reconocido que la decisión del centro de someter el proyecto de la jornada continua a votación viene derivado de la demanda de las familias, además de por la necesidad de adaptarse a una corriente actual. Son 900 padres y madres los que están llamados a las urnas el próximo día 30, si bien durante las jornadas de los días 24, 25 y 26 se podrán enviar los votos por correo.

El segundo centro que somete el proyecto a votación es el colegio Héroes de la Independencia de Torquemada, si bien en esta ocasión no es algo nuevo para el centro. Yes que es la sexta vez que la jornada continua se somete a votación en este colegio, que vuelve a intentarlo con pocas esperanzas de que salga adelante. El año pasado fue la vez que el colegio público de Torquemada estuvo más cerca de la jornada continua, ya que logró una participación del 64%, solo dos puntos por debajo de lo exigido, pero al no conseguirlo ni siquiera se procedió a la apertura de las urnas para poder analizar el pronunciamiento de las familias. En esta ocasión, las votaciones serán este próximo miércoles, con un censo de 138 padres y madres.

El último, Barruelo

En el total de la provincia de Palencia, la jornada continua funciona en 59 de los 70 centros tras la incorporación en este último curso del colegio de Barruelo. En la capital, la tienen implantada los doce colegios públicos y todos los concertados, salvo Maristas.

En el colegio Maristas lo siguen teniendo claro, los hermanos Maristas se aferran a que no es solo una cuestión del centro que tiene en Palencia, sino a un ideario global de la congregación, aunque el colegio que tienen en Valladolid funciona con jornada única. Su postura sobre su interés de continuar con el horario partido en Infantil y Primaria ya ha sido trasladada a los padres en más de una ocasión, con lo que la dirección del centro palentino considera que está muy clara entre los familiares de los escolares, y aunque paulatinamente se escuchan voces que apuntan a que el proyecto se va a someter a votación, por el momento no es así.

No obstante, aunque ha quedado como el único centro que en la capital palentina ofrezca el próximo curso el horario partido, la dirección del colegio Marista Castilla de Palencia ha descartado que sea un signo de distinción respecto a otros centros educativos y que se traduzca en un atractivo para su oferta.