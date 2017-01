Un preso de Dueñas causa heridas a un guardia civil en una trifulca en el hospital de Palencia

Desgraciadamente, el suceso que ocurrió este martes en el servicio de Urgencias del Hospital Río Carrión de la capital palentina se ha repetido en otras ocasiones, y siempre con idéntico protagonista, un recluso del centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas, que ha convertido en norma su visita forzada al complejo hospitalario y su actitud extremadamente agresiva una vez allí, tanto con sus custodios como con el personal médico y sanitario, provocando grandes trifulcas.

«Se trata de un preso bastante conflictivo, aquí se le han realizado asistencias reiteradas y ha mostrado siempre un comportamiento muy agresivo. En tres meses igual se le ha atendido siete u ocho veces. Es un recluso que se autolesiona y que es derivado desde la prisión hasta el Hospital Río Carrión. Una vez aquí, inicialmente se muestra educado, pero si no accedes a lo que pide, se empieza a mostrar muy agresivo. Requiere que le vea su familia, que no estamos obligados a avisarla ya que es mayor de edad, y también solicita medicamentos que no se le pueden dar, a partir de ahí es cuando empieza la bronca. Está musculado y se muestra muy agresivo, en una ocasión anterior ocho personas no podían con él, entre guardias civiles, vigilantes de seguridad y personal del centro», afirman desde el servicio de Urgencias del hospital.

Sobre las 14:00 horas de este pasado martes, el interno –de 24 años y nacionalidad extranjera, al parecer marroquí–, volvió a hacer de las suyas y, tras dos forcejeos en el hospital, uno en el interior y otro cuando le trasladaban de nuevo a la cárcel de Dueñas, causó heridas leves a un guardia civil.