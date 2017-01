The Hole acercará a Palencia un espectáculo que aúna diversión, humor y erotismo

Irreverente en el aspecto sexual, pero en absoluto un espectáculo erótico en sí mismo. Se trata de The Hole, el show de entretenimiento y diversión que aúna circo, teatro y cabaret y que podrá verse en el teatro Ortega de Palencia en siete funciones los días 1, 2, 3, 4 y 5 de febrero, con Berta Collado como maestra de ceremonias los tres primeros días y con Víctor Massán, los dos últimos. El espectáculo ha sido presentado este jueves en el teatro Ortega, con presencia de la propia presentadora de televisión, de la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Carmen Fernández Caballero; de Carlos Alexandre, coordinador de la gira de The Hole, en representación de la productora del show, LestGo Company, y de Eduardo Margareto, del teatro Ortega, que ha incidido en que, desde 1981, «año en el que estuvo aquí 'El diluvio que viene', no he visto en este teatro un espectáculo con un montaje tan importante, y nunca cinco días».

Carmen Fernández agradeció al teatro Ortega su esfuerzo por «mantener el pulso cultural de la ciudad en unos tiempos difíciles y complicados, con iniciativas como esta, que es arriesgada y osada pero que va a contar con el apoyo del público». «La familia Margareto se está convirtiendo en un referente y un ejemplo a seguir dentro de los empresarios culturales de este país», añadió la concejala de Cultura antes de ceder la palabra a Carlos Alexandre, que comentó que The Hole, espectáculo que lleva ya seis años en cartel, no quería perderse ciudades de provincia.

«Queríamos que este espectáculo, que ha tenido tanto éxito, con un millón de espectadores en más de 60 ciudades y estrenado en cinco países, siguiese vivo. Ese éxito ha hecho que haya dos hermanos de The Hole, The Hole 2 y The Hole Zero, estrenado este año en Madrid, pero el original, el que ha dado pie a toda esta fiebre, sigue vivo y va a venir a Palencia», añadió Carlos Alexandre. «Es un espectáculo que en origen ya se creó por Paco León, Yllana y LestGo Company como espectáculo de entretenimiento y diversión. Es un espectáculo positivo de risa, de pasarlo bien, donde no se pretende que sea una cosa erótica sin más, sino que todo pasa por un tamiz de humor y diversión. El espectáculo tiene solo un actor que habla, el maestro de ceremonias, el resto son invitados de circo, vocales y burlesque», explicó Carlos Alexandre.

The Hole llega a Palencia con siete funciones y unos precios de 35, 30 y 25 euros, según las partes del teatro. Los días 1, 2 y 3 habrá un precio especial con descuento del 25% (26,50, 22,50 y 18,75 euros). Berta Collado estará en las cuatro primeras funciones (días 1, 2 y 3, este con dos funciones) y las tres siguientes, Víctor Massán (4, con dos funciones, y 5). Las entradas ya están a la venta y se puedan adquirir a través de las webs y en las taquillas del teatro, así como por teléfono, en el 979 707 088. En cuanto a los horarios, los días 1 y 2 será a las 20:30 horas; el 3 y 4, a las 19:30 y 22:30 horas, y el 5, a las 18:00 horas.

«Tenemos muchas ganas de hacer esta gira por sitios más pequeños que no puedan tener la oportunidad de haber ido a verlo a grandes ciudades donde ha estado el espectáculo. Los palentinos no se lo pueden perder, es un regalo de espectáculo y muy libre, a mí se me ha dado toda la libertad para poder llevármelo al terreno que yo quiera, algo que no suele pasar en la tele o en la radio, estoy muy agradecida», señaló Berta Collado. «Es un show que te libera, la gente se va emocionada y con mucha energía positiva. Mi historia, la historia del maestro de ceremonias, es una presentación de un nuevo amor, ahí empieza todo. A partir de ahí, de la presentación de mi nuevo amor, Cristóbal, van sucediéndose las cosas que pasan en este cajón de sastre, desde acrobacias y aéreos hasta vocales y una historia con mucho sentido del humor y mensaje que al final tiene un giro un poco más dramático en el que tenemos un 'leif motiv', el de aprovechar cada minuto de tu vida. Es un show en el que cuando la gente entra, luego no quiere salir», añadió Berta Collado.

«Hay una parte fundamental que es el público, que nos da toda su energía y que es protagonista igual que yo o mis compañeros, el público es un personaje más, pero todo para bien. El maestro de ceremonias es el único que tiene guion, doy la bienvenida a mi casa y a partir de ahí, de presentar a mi enamorado, va sucediéndose el espectáculo con los shows y las performances, que todos tienen que ver conmigo: los mayordomos, mi mascota, que es el pony loco, la madame, amigos que van pasando... Interactuamos con el público, pero no es una cosa medida, somos intuitivos», concluyó Berta Collado.