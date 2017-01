El Ayuntamiento de Palencia redujo el pasado año seis días la demora en el pago a sus proveedores

Paga bien. Muy por debajo de los límites temporales fijados por el Ministerio de Hacienda, que tiene establecido un plazo máximo de 60 días para que las administraciones locales hagan frente a las facturas que les presentan sus proveedores.

El Ayuntamiento de Palencia cumple, y lo hace con facilidad, puesto que únicamente necesita una media de 33,6 días para abonar las facturas que recibe por los bienes y servicios que contrata o adquiere. En realidad, dado que los treinta primeros días que concede el Ministerio de Hacienda están reservados para la comprobación, justificación y formalización de las facturas, el Ayuntamiento está pagando con una demora media de solo 3,6 días, un tiempo muy corto que mejora a la mayor parte de los ayuntamientos de las capitales de provincia de la región, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda en los últimos días y que se corresponden con el mes de octubre.

Un buen puesto

Desde luego, no es tan bajo como el tiempo que tarda la Diputación, que se sitúa en 22 días, es decir, ocho antes de que se cumplan los treinta primeros que se reservan para la tramitación administrativa, pero mucho mejor que los 47 de Valladolid o los más de 43 de Soria. «Este Ayuntamiento, desde que llegó a la Alcaldía Alfonso Polanco, en 2011, siempre ha cumplido el plazo legal de pago a los proveedores, fijado en 30 días iniciales de comprobación de las facturas y otros 30 oara gacer frente al gasto comprometido. Entendemos que entre nuestras prioridades debe estar siempre el pago en tiempo y forma a los proveedores, por lo que adoptamos continumamente medidas para que así sea», explica el concejal de Hacienda, David Vázquez, quien destacó que el pasado año se ha logrado mantener una línea descendente en el tiempo de demora del pago de las facturas.

«De enero a octubre, hemos bajado de 39,61 a 33,64 días, que es un descenso reseñable. Seis días pueden no parece mucho, pero en una cuestión de estas características es muy importante», indicó Vázquez., quien insistió en que el Ayuntamiento siempe intenta ofrecer las mayores ventajas posibles a las empresas y especialmente a los autónomos que le prestan servicios.

El concejal de Hacienda explicó que se puede ir reduciendo el tiempo de pago a los proveedores porque «en estos momentos gozamos de una gran liquidez, aunque esto no signfiquica que no tengamos que ajustarnos al techo de gasto que nos marca la ley», recalcó Vázquiez, al tiempo que recordó que esos límites de gasto que fija el Ministerio de Hacienda no tienen que ver con la solvencia económica, por lo que a veces, aun contando con liquidez, no puede superarse un límite de gastos.