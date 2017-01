La circulación de trenes en la línea Santander-Aguilar se restablece

Ya circulan con normalidad los trenes de Renfe entre Santander y Aguilar de Campoo. Las obras que Adif estaba realizando en el tramo Reinosa-Lantueno han terminado a las 12:49 horas y la vía está ya completamente libre para la circulación de trenes, por lo que se recupera la normalidad y tanto los trayectos de cercanías como el Alvia que sale de Santander a las 14.00 horas no tendrán problemas para circular, según informa El Diario Montañés. Finalmente, han sido dos trenes Alvia y varios de cercanías los que han estado afectados por este parón y sus pasajeros han tenido que hacer transbordos en autobús para llegar a sus destinos.

El Alvia que este miércoles por la mañana cubría el trayecto Santander-Madrid y los de cercanías entre Bárcena y Reinosa no han podido llegar a su destino. Prácticamente todos los trenes que circulaban por la línea Santander-Aguilar tuvieron algún retraso o directamente no pudieron dar servicio desde las 7.05 hasta casi las 13.00 horas. La causa de que la vía no se pudiese utilizar era un retraso en unas obras que Adif estaba realizando el tramo entre Lantueno y Reinosa desde anoche. Los trabajos se hacen habitualmente en horario nocturno, para no interrumpir el servicio, pero en esta ocasión esas labores han sufrido un retraso y la vía está ocupada, por lo que los trenes no podían pasar.

Por eso, Renfe decidió que todos los pasajeros que viajaban hacia Madrid (a las 7:05 y a las 9:00 horas) y que habían llegado en tren hasta Torrelavega y fuesen trasladados desde la capital del Besaya y hasta Aguilar de Campoo en autobús. Allí, otro tren les esperaba para poder llegar hasta la capital madrileña. También el servicio de cercanías entre Barcena y Reinosa fue atendido por autobuses desde primera hora de la mañana.

En principio Adif había señalado que sobre las 9:30 horas podrían terminar esos trabajos en la vía, pero la situación se fue complicando y no fue hasta las 12:49 horas cuando fuentes de la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias anunció que la obras habían conluído. Se había descargado balastro (piedras sobre las que se asientan los raíles y las traviesas de las vías) y este tenía que ser ajustado por las bateadoras, máquinas de vía utilizadas para nivelar y alinear la vía. «Al trabajar con maquinaria pesada siempre es todo más lento, pero esperamos que pronto se deje la vía expedita, aunque no podemos facilitar una hora», señalaban desde Adif.

Algunos de los pasajeros que han permanecido cerca de dos horas parados en la estación de Torrelavega se han mostrado muy indignados con Renfe, ya que en un primer momento, la compañía les comunicó, por la megafonía del tren que el viaje no podía continuar debido a un descarrilamiento de un tren de mercancías en Reinosa.