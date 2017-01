«Las buenas películas de animación han creado afición joven desde abajo»

Este gran cinéfilo opina sobre las películas mas taquilleras de 2016 y expone sus preferencias. Junto con su hermano Ramón, Javier Margareto dirige también la empresa que gestiona las únicas salas de cine que quedan en la capital, Cines Ortega y Multicines Avenida. El gerente se muestra dispuesto a mantener el negocio mediante la baza de los estrenos y la continua modernización de las salas.

«El público mayoritario es familiar, porque gran parte de las películas son infantiles»

–¿Qué opina de la película más taquillera, ‘Un monstruo...?

–A mi me ha gustado muchísimo. Es un planteamiento surrealista, pero muestra perfectamente lo que se siente cuando pierdes a alguien querido. El monstruo es genial.

–¿Es esta su película favorita?

–Me ha gustado más ‘La chica del sur’. Me pareció espectacular. También me gustó mucho ‘Palmeras en la nieve’ y ‘La chica danesa’. Y, saliendo un poco de esta línea, me encantó ‘Deadpool’. Es diferente, es algo grosera, pero graciosa, y tiene acción...

–¿Cree que el público ha castigado a Trueba por sus declaraciones de que no se siente español?

–Creo que se le ha castigado totalmente. Personalmente, creo que lo que dijo no se puede decir. Que eso tenga que influir en su película... no lo sé. Estoy seguro de que si Steven Spielberg hubiese dicho públicamente que no se siente americano, nadie hubiera ido a ver sus películas. Aunque quizá no deberíamos mezclar las cosas personales con el cine.

–¿A que atribuye la recuperación de público joven en Palencia?

–Por un lado, la piratería siempre ha hecho muchísimo daño a nuestro cine, pero, a su vez, yo siempre he dicho que crea afición, porque si alguien ve cine y le gusta, va a ser un aficionado. Por otro lado, desde hace 10-15 años, se ha visto cine buenísimo de animación, y todo ese cine crea aficionados, que son los que ahora tienen 15 años. Se ha creado una afición desde abajo, que es básica.

–¿Cuál es el perfil del espectador de cine palentino?

–Tenemos muchas familias. Está a la vista, porque de las 20 películas con más público, 10 son infantiles. También público adulto, matrimonios mayores de 40 años. Hay espectadores, sobre todo parejas, que vienen todas las semanas al cine.

Hasta el infinito

–¿Cómo ve el futuro de las salas de cine?

–Nosotros somos unos enamorados del cine y vamos a hacer todo lo que se pueda y mucho más para continuar con el negocio. Hasta el infinito y más allá, como decía Buzz Ligth Year, en ‘Toy Story’.

–¿La piratería sigue siendo el principal enemigo de las salas de cine o hay nuevos competidores?

–La piratería sigue siendo un problema, pero ahora hay mucha competencia con las plataformas, con mucha oferta de series, de fútbol, de todo. Sin embargo, la experiencia de venir al cine no es comparable a verlo en casa.

–¿Cómo pueden competir las salas de cine con esta oferta?

–En nuestro caso, intentamos mejorar cada vez más nuestras salas. Pero, por supuesto, sin estrenos no hay nada que hacer. Se puede tener la sala más bonita del mundo, pero si no está en cartelera ‘Canta’, que es la que ahora mismo tiene más tirón, no sirve de nada.