Vecinos del Camino Viejo de Husillos alertan de una fuga de agua en una casa

Dos vecinas de un conjunto de viviendas del Camino Viejo de Husillos presentaron en la tarde del lunes una denuncia en la Comisaría de Policía al no encontrar solución a una importante fuga de agua que llevaba más de un día sin subsanar. Los vecinos de esta zona del entorno de Los Tres Pasos mostraron su preocupación por la importante cantidad de agua que manaba desde una vivienda, de la que aseguraron desconocer a su propietario y que al parecer se encuentra sin habitar. Los vecinos temen que la fuga esté ocasionando problemas en las viviendas del entorno, sobre todo en los cimientos que están filtrando una enorme cantidad de agua. Los vecinos aseguraron que habían alertado a la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas y también a los bomberos, pero que al no encontrar solución al coincidir el problema con los festivos 1 y 2 de enero, decidieron presentar una denuncia.

Por su parte, los bomberos aseguraron que se encuentran al tanto de la situación pero que al no haberse producido una situación de emergencia ni de riesgo, contaban con la imposibilidad de acceder sin una autorización judicial a una vivienda particular para cortar la fuga de agua. Los denunciantes lamentaron que la coincidencia de los días festivos haya demorado la solución a un problema, que esperan se ataje en la jornada de hoy martes. No obstante, han anunciado que acudirán al Juzgado para trasladar la denuncia que han trasladado a la Policía.