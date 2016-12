Cinco consejos para reducir gastos y ahorrar energía

A lo largo del año que finaliza, más de un centenar de familias palentinas han reducido sus facturas de luz, de gasóleo o de agua y, con ello, han convertido sus casas en verdaderos hogares verdes. Familias de las localidades de Herrera de Pisuerga, Paredes de Nava, Quintana del Puente, Venta de Baños y Villarramiel las que han conseguido, a partir de los consejos y recursos que se les ha facilitado desde el programa Hogares Verdes de la Diputación de Palencia, hacer de sus domicilios espacios más ecológicos y, con ello, reducir su factura eléctrica o de agua.

Esta iniciativa, diseñada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, busca la implicación de las familias participantes en el desarrollo del programa, que ha consistido en este año 2016 en la realización de cuatro talleres impartidos en un total de 20 sesiones y en los que se han revisado distintos aspectos ambientales de la vida doméstica para reducir los consumos energéticos y de agua, todo con la finalidad de ser más respetuosos con el medio ambiente.

El programa, creado y diseñado por el Centro Nacional de Educación Ambiental (Ceneam), y al que la Diputación se sumó en 2014, arrancó en abril en el municipio de Villarramiel con la primera charla informativa y de presentación. Posteriormente, la iniciativa llegó las localidades de Venta de Baños, Herrera de Pisuerga, Quintana del Puente y Paredes de Nava.

Con esta edición, ya son más de dos centenares de familias de nuestra provincia las que han incorporado a su día a día, pequeños trucos para ahorrar dinero en su economía doméstica y se han comprometido a trabajar por el medio ambiente desde sus propias casas. Y ahora, que se acercan unas fechas en las que parece obligado consumir de manera desaforada, nos recuerdan algunas de las ideas que pueden servir para hacer de nuestras navidades, unos días de encuentro, alegría, pero también de cuidado para el medio ambiente:

Cinco consejos para ahorrar energía

1. Evita los envases y envoltorios en tus regalos; puedes demostrar tu cariño con cosas que no necesiten plásticos y envases. Pero si no lo logras, al menos asegúrate de tirar los envases de plástico al contenedor amarillo.

2. Haz caso de tus niños: ellos ya saben lo que hay que hacer para reciclar y ser más ecológico ¡déjales que te enseñen ellos!

3. Infórmate: hay personas, organizaciones y administraciones que te pueden resolver muchas dudas para hacer tu consumo más ecológico.

4. Acaba con los 'vampiros' que comsumen luz: desconecta los aparatos que tengan pilotos de ‘stand-by’ o, si vas a regalar algún electrodoméstico, asegúrate de que no tiene lucecitas que van a consumir las 24 horas del día aunque no los uses y adquiere aquellos más eficientes (mira su etiqueta energética).

5. Y, cuando vayas a hacer la compra, recuerda que siempre es mejor consumir productos de temporada, alimentos frescos y alimentos cercanos de producción local.