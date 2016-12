El rock palentino de Mortero se impulsa con su segundo disco

Su historia empezó el 22 de junio de 2003, día que el CF Palencia ascendió a Segunda B tras ganar al Navalcarnero. Celebrando el ascenso –sin gota de sed–, Santi dijo: «Vamos a montar un grupo de rock, y yo me pido ser el cantante así solo me compro un micro y ya está». ‘Buji’ agregó: «Pues yo me pido guitarrista, que tengo una eléctrica en casa». Y César añadió: «Creo que tengo por ahí tirado un bajo de no se quién... Total, que yo de bajista». Y se preguntaron: «¿Y el batería?».

A lo que Santi sentenció: «El Yasin».

Quedó la idea en letargo pensando que era una broma de una noche dura de copas. Pero a los dos meses y medio, más o menos, yendo Santi con ‘Yasin’ a montar unas persianas, le espetó: «¡Eh! eres el batería de un grupo que hemos montado Buji, César y yo». ‘Yasin’ se rió incrédulo.

A las dos semanas, trabajando, Santi le dijo a ‘Yasin’: «Venga, vamos que nos vamos a por la batería, que ya la he encargado». Y a raíz de ahí ya no hubo marcha atrás para Mortero, el grupo de rock palentino que estrena su segundo disco, ‘A rompepellejo’, diez canciones «muy divertidas» que presentaron el pasado día 16 en el bar Novecento. «Estuvieron casi 200 personas. Hacemos rock cervecero, con letras divertidas, de cerveza y ‘empujar’ sobre todo, no queremos más», comenta Santiago Retuerta Alonso ‘Taja’, integrante del grupo junto a José Ignacio Miguel ‘Buji’, Santiago Gallego González ‘Yasin’, César Marcos ‘Huesos’ y, desde hace un año y medio, Óscar Erice.

«Lo hemos hecho en los estudios Covenant de Fuentes de Nava. Con el disco esperamos triunfar y poder jubilarnos», añade jocoso ‘Taja’, que confía en que «guste a la peña». Lo que queremos es expandirnos, salir de Palencia, que alguien nos deje tocar fuera. Aquí podíamos tocar todas las semanas, pero queremos tocar para gente que no nos conozca. Aquí, en Palencia, tocaríamos mucho, porque la gente que llevamos a los conciertos beben muchas ‘mahou’, pero queremos tocar fuera», añade.

De este segundo disco, la canción que más destaca ‘Taja’ es ‘Mal se te tiene que dar’. «Ese tema podía ir a Eurovisión», apunta hilarante. De esta canción se va a presentar en enero un vídeo en el Sabana, «con alfombra roja, luces de colores y Pili como protagonista», incide ‘Taja’, refiriéndose a la joven que regenta este bar de la calle Rizarzuela.

‘A rompepellejo’ es el segundo disco del grupo palentino de rock, después de que en 2010 viese la luz un cedé con diez canciones en las que hablaban de la vida misma, de lo que les pasa a estos ya entrados en años para dedicarse a la música, pero con la que saben disfrutar en los ensayos, en los conciertos o hablando entre ellos, casi siempre con una caña. Su trabajo fructificó entonces en ‘A tutiplén’, grabado también en los estudios Covenant de Fuentes de Nava.

Antes de crear Mortero no habían cogido un instrumento musical. «Fue en las fiestas del barrio de San Antonio en 2003. Se nos ocurrió montar un grupo y a los cuatro días estábamos ya liados», asegura ‘Buji’ –prefieren que se les identifique por apodo, que es como les conocen–. ‘Taja’ añade que su formación ha sido autodidacta. «Hemos aprendido a tocar con los años, tocamos juntos y nos ha ayudado a compenetrarnos», apostilla Yasin.

Definen su música como un rock urbano, y no les duelen prendas en reconocer que su estilo está en la órbita de reconocidos grupos como Barricada y Leño, eso sí, «salvando las distancias», puntualiza Buji. El panorama musical en Palencia no le ven con optimismo, aunque ellos tienen la ventaja de ensayar en el local que dos de ellos utilizan para su actividad laboral.

«En Palencia hay muchos grupos y no hay locales para dar conciertos. La única sala que había era la Cárabel, pero la cerraron», se lamenta Yasin. «No nos podemos promocionar en ningún lugar, y no contamos con ayudas oficiales», agrega. «Tenemos la suerte de contar con un local en la capital en el que ensayamos», hace hincapié Buji, consciente de que el principal obstáculo de este tipo de grupos son los locales de ensayo. Esta escasez de medios les obliga a distribuir sus discos exclusivamente entre bares.