La cesta de la compra en la Navidad de Palencia

Si en su casa es tradición lo del besugo por Nochebuena, tenga que presente que esta noche el menú le puede salir más caro que el año pasado, en el que el kilo cotizaba (el 23 de diciembre de 2015) a 43,80 euros. El viernes pasado ya se empezaba a notar el alza en los precios (estaba a 29,98 euros). Y atención, porque desde Galicia, principal proveedor de las neveras palentinas (alrededor del 37%de los pescados y el 49%del marisco fresco viene de allí), avisan de que este diciembre hay pocas capturas. Y ya sabemos lo que eso significa. Durante la jornada de hoy, la última para adquirir los productos para la mesa de esta noche y la comida de mañana, seguro, el precio seguirá creciendo. Y no solo el del besugo. Los langostinos –un clasicazo de las mesas familiares– ya han duplicado casi su precio en las primeras semanas de diciembre. El 30 de noviembre se vendían a 14,47 euros el kilo. El pasado viernes ya se situaban a 26,15 euros, según los datos medios de diversos establecimientos. Este es, desde hace años, el termómetro habitual para medir los vaivenes de la cesta navideña. Ylas últimas cifras disponibles dicen que la escalada de precios ya ha comenzado. No solo en el besugo y los langostinos.También se nota en el bogavante, el buey, el carabinero (ya está casi al valor que marcaba la pasada Nochebuena) o las almejas. Este es uno de los productos que más se ha encarecido de cara a la Nochebuena, según las valoraciones que llegan desde Galicia, que también apuntan a incrementos de precios en nécoras y centollos. En cambio, es un buen año para el rape, el lenguado y los calamares por lo que, en principio, no se han encarecido tanto durante estos días, según los datos que facilitan las lonjas gallegas en función del estado del mar, que no ha sufrido graves temporales este año. Además, hay un hecho importante y es que el calendario este año contribuye a moderar los precios. El día de hoy, Nochebuena cae en sábado, al final de la semana, por lo que no hay saltos por festivos entre semana que compliquen la distribución.

Diciembre es, con diferencia, el mes en el que más productos pesqueros se consumen en Palencia y provincia, una tendencia que se repite de igual manera en todo el país. Los distintos sondeos que se realizan en Castilla y León, que son extensivos a Palencia al igual que el resto de las provincias, consigna que los pescados más vendidos son merluza, pescadilla y gallo. En mariscos:mejillón, calamar y pulpo, y en congelados, calamar y langostino.

Más estable es el precio de los cárnicos, aunque aquí también se suelen registrar alzas en los precios de los productos que suelen acompañar a los vallisoletanos en sus banquetes navideños. Así, el lechazo (no las chuletillas, sino en medios o enteros)ya ha dejado notar en los últimos días que la Nochebuena estaba cerca. Se trata de un producto tradicional que no falta nunca en la mesa del día 24 o en la comida del 25.

Chema García, de Pescadería Gonzalo, en la Plaza de Abastos, explica que los gustos varían poco en Navidad. Cada año, las tendencias se mantienen y las preferencias de todos los consumidores son muy similares. En pescados, las demandas se centran sobre todo en rape, besugo y merluza. Si hablamos de mariscos, los langostinos y las nécoras triunfan. «Los precios no han variado en exceso si se coparan con las navidades pasadas. El percebe es quizás el producto que más ha subido, que ha llegado a situarse en unos 200 euros al kilo», apunta. En opinión de este vendedor del mercado de Abastos, los pedidos se mantienen cada año. «Yo puedo decir que los pedidos se mantienen de forma similar todos los años, independientemente de la situación económica, las navidades son un momento en que la ilusión se mantiene y las familias no renuncian a celebrarlo, aunque luego tengan que mantenerse el cinturón», explica Chema García, de Pescadería Gonzalo.

Al margen de otras consideraciones, lo cierto es que para las celebraciones de esta noche los platos ya están comprados o encargados y los establecimientos ya se mueven bajo reserva.