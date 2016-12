«Con los fans de Camela pasa como con los gais, que salen del armario»

Por aquel entonces trío, Camela actuó en el año 2006 en las fiestas de San Antolín, y Dioni y Ángeles vuelven ahora a Palencia como dúo para ofrecer un concierto este viernes en un Pabellón Marta Domínguez que, pendiente de una ampliación, estará a reventar de amor y desamor.

–Ustedes que en sus temas tanto quieren y sufren, en Palencia no es que la gente sea muy visceral. Escúcheme, compréndalo, ¿será imposible el amor en el Pabellón Marta Domínguez?

–No existe nada imposible. Vamos a llevar todo el calor del mundo al Marta Domínguez. Mucha gente se ha enamorado en los conciertos de Camela, incluso nos han dicho que si podían pedir matrimonio en los conciertos. Vamos a cantar antiguas canciones, no solo del último disco, llevamos 23 años y esas primeras canciones les encantan a los fans. Les haremos un buen recordatorio.

–Su último disco se titula ‘Más de lo que piensas’. ¿Qué opinión se tiene de Camela en el panorama musical español?

–Hay de todo y no sé por qué razón. Con la cantidad de discos que hemos vendido, nunca nos han nominado nunca nos han nominado a ningún premio. Nos harán un homenaje cuando estemos muertos. Camela el premio que tiene de la música es el cariño del público, es el mejor premio, el más auténtico, el más real cien por cien. No sé por qué no nos dan ningún premio, no sé si es por la discográfica, que tiene que ser la que llame para preocuparse, o porque no somos amigos de los amigos adecuados. A nivel de público, hay de todo. Hay muchos que se ríen con nuestra música, pero que son los que más la escuchan y los que más se saben las canciones. Hay gente que lo tiene como escondido. Con Camela, pasa como con los gais, que salen del armario.

–Camela es precursor del estilo bautizado como tecno-rumba, y sin la aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios se convirtió en uno de los grupos más vendedores de los últimos tiempos. ¿Dónde está el secreto del éxito?

–No hay secreto, esto es auténtico, cien por cien natural. Las letras son tan sencillas que llegan a la gente, son historias reales, la metáfora la utilizamos muy poco. Es todo muy real, muy sencillo, porque la vida es así, no es complicada, nos la complicamos nosotros mismos, que lo hacemos fatal. Para empezar, el Gobierno, que haga las cosas bien de una vez, y luego, si nadie robara ni matara, vaya cambio iba a haber...

–De casetes en gasolineras, bares y mercadillos, a vender más de siete millones de discos. El tiempo ha demostrado quién se equivocaba...

–Había quien decía que era pasajero, un ‘boom’ y ya está, pero vamos a hacer 24 años. Podemos dar gracias que parece que hemos empezado ayer, porque vienen los hijos de los fans que hemos tenido siempre, que se saben las canciones mejor que los padres. Nos ha pasado desde que empezamos. Hace poco, una niña de 9 años nos dijo que Camela es lo mejor.

–¿Alguna vez han pensado en pedir más derechos de autor a los feriantes de los autos de choque?

–No, porque ya se encarga la SGAE de cobrarlos.

–‘No puedo estar sin él, me muero por su amor’, ‘Sueño contigo, qué me has dado’, ‘Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando’ son algunos de sus estribillos más famosos.... ¿Quién o qué les hace sufrir a Ángeles y a Dioni?

–El sello de Camela es el amor y el desamor, si nos dedicáramos a cantar otra cosa, ya no seríamos Camela. Hemos tenido vivencias, nos hemos enamorado, desenamorado, nos hemos llevado decepciones y alegría, porque la vida es larga y te pasa de todo, pero todo lo que hemos contado no es nuestro. Si no, ya nos habríamos muerto. Pero los temas sociales, cuanto menos los toquemos, mejor. Yo prefiero alegrarle la vida a la gente antes que encenderla más.

–Dioni y usted son cuñados, pero cuantas veces le habrán preguntado si eran pareja...

–Buffff!!!... Muchas. Ytambién que si éramos hermanos. Conocí a Dioni por mi hermana, que cuando éramos pequeños, en el juego del rescate iba a por ella, y cuando la cogió ya no la soltó.

–Porque son originarios del barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles, si no cualquiera diría que vinieron de Argentina como el Dúo Pimpinela...

–También nos han comparado con ellos, porque pensaban que éramos hermanos, y también con Mecano. Pero cada uno hemos tenido nuestro estilo.