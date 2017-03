¿Tienes perro y estás embarazada? Prepárate

«Recuerden que los perros aprenden con frecuencia por asociación. Si cuando ocurre una novedad, esta tiene una consecuencia agradable, esa novedad queda asociada a algo bueno. En cambio si la consecuencia es negativa, ocurre algo aversivo para ellos, cada vez que aparece esa novedad, no pueden evitar asustarse o sentirse mal. Les interesa que el perro asocie la llegada del bebé con tranquilidad, normalidad, algo bueno.

Los siguientes meses son tranquilos, el bebé duerme mucho. Simplemente recuerden que en ningún momento el perro asocié la presencia del niño con algo negativo. No le regañen nunca ni intenten apartarlo bruscamente, simplemente anticipen y eviten de forma calmada lo que no quieren que suceda.

El primer punto pueden cubrirlo con su actitud. Muéstrense relajados, permitan que el perro olfatee al bebé y no muestren preocupación. La normalidad también va acorde con su actitud. Tras olfatear al bebé, continúe con normalidad con el bebé.

En el futuro cobra mucha importancia la supervisión. Intenten proteger al perro del niño, de manera calmada. No permitan que le moleste nunca y menos cuando come o descansa. Enseñar al niño a respetar al perro es prepararle para que en el futuro sea una buena persona que respete a los demás. Cuando no puedan supervisar, guarden al perro en su habitación, de forma calmada y si pueden déjenle con un buen hueso. La masticación ayuda mucho a relajar a los perros».