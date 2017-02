Cuentos solidarios sobre niños valientes

'El cuento de Guille' nos habla, claro está, de Guille, un súper guerrero que viene de una batalla en una lejana galaxia, ataviado con un traje especial que le protege pero que nunca se podrá quitar. «El peso del traje acompañará al guerrero de por vida», dice el cuento.

Con estas palabras, 22 estudiantes de entre 16 y 18 años del colegio Brains pretenden describir la dura realidad de un niño que se enfrenta al cáncer infantil y, una vez superado, debe volver a casa, al cole, a su vida diaria...

¿El objetivo? Recaudar fondos para que la Fundación Aladina siga ayudando a muchos otros pequeños guerreros y concienciar sobre la necesidad de convertirnos todos en donantes de médula ósea. Algo que por cierto no duele y que sin embargo puede salvar vidas.

El cuento está dedicado a Guillermo, un joven real al que la Fundación Aladina conoció cuando le fue detectada, con 13 años, una leucemia linfoblástica aguda. Guille consiguió un donante de médula ósea 100 % compatible, llegaba de EE UU y logró salvarle la vida. El trasplante le fue realizado en el Cento Maktub, una moderna instalación médica especializada que la Fundación Aladina construyó y donó al Hospital Niño Jesús de Madrid hace ya cuatro años, el 7 de febrero de 2013.

Desde entonces, 170 niños han sido sometidos a un trasplante de médula ósea dentro de sus instalaciones. Maktub es un centro pionero que garantiza las mejores condiciones sanitarias para que los pequeños superen el periodo de aislamiento en un entorno amable, colorido, con luz natural, que minimiza al máximo de lo posible la idea de hospital.

Lo que descubrimos

Después de encontrarse con Guille y de charlar con él, el grupo de estudiantes del colegio Brains descubrió que la batalla no termina en el hospital, sino que continúa en casa porque «la vida en el planeta había seguido su curso» y Guille tenía que acostumbrarse «a las limitaciones de llevar el traje», narran en el cuento.

Por expresa petición de Guille, esa difícil vuelta a casa y a la normalidad es el momento en que se centra el cuento. Regresar al cole, donde el resto de compañeros han ido pasando de curso, es una transición muy dura para los adolescentes que han vencido el cáncer y no lo fue menos para Guillermo.

Venta y descarga

El cuento se vende a cambio de un donativo en el propio centro educativo, aunque los estudiantes buscan otros locales o centros comerciales que les cedan espacio para poder presentarlo. También se puede descargar de forma gratuita en www.brainsinmotion.es

«Este proyecto me ha ayudado a darme cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que la esperanza nunca se debe perder y que no hay que rendirse ante las adversidades. También me ha enseñado a empatizar con los niños enfermos, en este caso con Guille, y a darme cuenta de lo que realmente importa», asegura la estudiante Beatriz Zafra. «Conocer a Guille, que es un ejemplo de superación y lucha diaria, me ha permitido crecer como persona», afirma Lenka Gallego.

Más cuentos y más realidades

Este cuento no es el único, ya que pertenece al proyecto más amplio 'Brains in motion' del colegio madrileño. Otro, 'El cuento de Celia' narra la historia de una niña que nació con una cardiopatía congénita, literalmente, agujeros en el corazón.

En su enfermedad atravesó situaciones devastadoras, llegando casi a la muerte, pero esto nunca le impidió ni a ella ni a su familia dejar de luchar. Gracias a la ayuda de muchísimas personas, Celia pudo operarse en Estados Unidos. «Su historia nos ha enseñado muchísimo más de lo que se imagina y ha conseguido llegarnos a todos al corazón», explican desde el centro. Y adelantan: «Nuestro tercer cuento se centrará en la aceptación de las secuelas de una enfermedad y en la capacidad de nuestros valientes protagonistas para construir una vida plena y de éxito pese a las dificultades. Nuestra inspiración es Teresa Perales, nadadora paralímpica a la que tuvimos la suerte de entrevistar y que colabora con el proyecto».

Más información y descargas: www.brainsmotion.es

Para ayudar a la Fundación Aladina, si no se puede comprar el cuento: http://aladina.org (desde envíos de sms a donaciones, colaboraciones y voluntariado).