Disfrazar a una niña pequeña tiene su aquel. El maquillaje normalmente no es una opción; su piel aún es sensible, es difícil que se esté quieta y, al cabo de un rato, es más que probable que se haya comido parte de la pintura, haya manchado la ropa de todo aquel al que se ha acercado y, a base de frotar, lo que queda sobre su rostro se habrá convertido en un borrón que se le ha colado en los ojos y le escuece. Tampoco es sencillo encontrar prendas de su talla sin hacer un desembolso económico importante. Toca, por tanto, tirar de ingenio, sobre todo si a la cría le encanta disfrazarse y cada día de Carnaval quiere ir de una cosa diferente.

La buena noticia es que improvisar un disfraz para una niña pequeña es más sencillo de lo que parece. No hay más que fijarse en las características más llamativas de un personaje e intentar reproducirlas tirando del fondo de armario de la cría. Ideas hay muchísimas. Un pijama y un peluche servirán para disfrazarla de 'dormilona'. Unas medias originales con una falda negra o vaquera, una camiseta y una coleta desgreñada, la convertirán en rockera. Un vestido de ceremonia, un canotier y unos globos, en la niña de Mary Poppins. Aquí van, además, otras propuestas más visuales para inspirarse.

¿Alguien necesita un hada madrina?

Un vestido o una falda con brillos o tul son una buena base para un disfraz de hada madrina. Una simple varita y una cartulina enroscada en forma de cono harán la magia necesaria para convertir esa prenda de uso cotidiano en algo más especial. ¡Bibbidi Bobbidi Boo!

Para comerte

Un pantalón corto, falda o vestido rojo. Un abrigo del mismo color con capucha, una cesta... ¡y una marioneta del lobo! Un disfraz de caperucita roja listo en un periquete.

¡Que le corten la cabeza!

Otra opción para vestido rojo. Añade una corona, una o varias cartas, corazones... Dejen paso a la reina de Alicia en el país de las maravillas. Acepta un ligero toque de pintalabios.

¿Alicia o Dorothy?

Si el vestido en lugar de rojo es azul, un lazo negro y un conejo de peluche evocarán a Alicia. ¿O le gusta más El mago de Oz? El mismo vestido azul pero con unos zapatos rojos, dos coletas y una cesta, o un perrito, y a pasear por el camino de baldosas amarillas. ¡Ay, Toto! ¿Cómo regresaremos a Kansas?

¡Yejaaa!

Una opción cómoda y divertida es disfrazarla de granjera. Es fácil con un vestido de flores o un peto, botas y un gorro de paja. Si además tienes algún animal de granja de peluche, quedará resultón.

¡Me he hecho mayor!

¡Sorpresa! Me he hecho mayor y me he convertido en una señora de los años 20. Combinar la ropa de una manera determinada puede dar un resultado como el de la foto. No hace falta más que una falda con una camisa de cuello, o un vestido a la cadera, un collar y un moño. ¿Qué te parece acompañarlo con un cochecito de bebé? Se lo pasará en grande. Es sí, ojo con el collar. Es mejor que no sea uno con varias vueltas, sino varios independientes, para evitar que se enganche y apriete el cuello. La opción más segura, sin embargo, es cortar el collar y coserlos a la altura de los hombros de la camisa.