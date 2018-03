Volver al callejón El independentismo se obstina en justificarse regresando al bucle de iniciativas que están fuera de la legalidad Un momento de la manifestación convocada por la ANC en protesta por la detención en Alemania del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. / Marta Pérez EL NORTE Valladolid Martes, 27 marzo 2018, 11:04

La vorágine catalana parece imparable. El independentismo no acaba de entender que solo su retorno a la legalidad y su asunción –aunque sea crítica– de las resoluciones judiciales puede devolver a Cataluña al ámbito de la política. Pero un hecho que solo era cuestión de tiempo, la detención judicial del expresidente Puigdemont en Alemania, ha recargado el ambiente con palabras que cuestionan la naturaleza democrática del sistema de libertades español y europeo, con iniciativas que reivindican de nuevo una especie de ‘legitimismo’ primigenio al frente de la Generalitat. La noticia de que Jordi Sànchez también está dispuesto a postularse como candidato a la presidencia autonómica riza el rizo de un bucle que retorna al callejón sin salida del 155 y de la renuncia a un gobierno viable que pueda levantar la intervención del ejecutivo central sobre la Generalitat. El pleno convocado por Roger Torrent para mañana con el objetivo, entre otros, de tramitar una norma que faculte la investidura de un candidato que no esté presente, descartada como opción por el Constitucional, anuncia nuevos despropósitos que contribuirán a la judicialización de la política y a la cronificación del 155. Todo ello con el agravante de que los episodios de disturbios y violencia que se han producido y puedan producirse abonarán la tesis judicial de la rebelión como un delito latente y concurrente en el escenario catalán. El independentismo está sometido a un marcaje interno tal que impide cualquier muestra de sensatez y rectificación. La demostración constante de que nadie reniega de la república propia, de que nadie se arruga ante la suerte de los encarcelados y autoexiliados, de que nadie está dispuesto a ceder un ápice ante el Estado –porque los otros catalanes no cuentan– aprieta el nudo que atenaza al independentismo como alternativa de gobierno. No es capaz de lo menos –regresar al Gobierno de la Generalitat– porque una y otra vez se obstina en alcanzar lo más –la república independiente– reactivando emociones identitarias e induciendo la sensación de que a través de la espiral se logrará la desconexión definitiva. Es elocuente ver a responsables como Marta Rovira pendular entre la ruptura el 26 de octubre, el pragmatismo en febrero y el autoexilio hacia un destino desconocido en marzo. Las medidas cautelares de prisión que pesan sobre una buena parte de la dirigencia independentista, además de ser discutibles en cuanto a su proporcionalidad, contribuyen a desnortar a sus seguidores. Pero su desvarío era previo a la actuación judicial.