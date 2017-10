La Fiscalía pide prisión incondicional para Trapero Josep Lluis Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra. / Efe En cuanto a la intendente de los Mossos, la juez descarta la fianza de 40.000 euros, pero le prohíbe salir del país y comparecer igualmente cada 15 días MATEO BALÍN Madrid Lunes, 16 octubre 2017, 16:23

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión incondicional para el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decidirá si acepta esta solicitud a la seis de la tarde.

Trapero llegó al tribunal poco antes de las nueve y media de la mañana, vestido de paisano con un traje de color gris, a diferencia del primer día que declaró en la Audiencia, que lo hizo con su uniforme oficial. Entre gran expectación de los medios de comunicación y de curiosos colocados en las inmediaciones para ver llegar al jefe de la policía catalana, Trapero ha llegado caminando y ha entrado enseguida en el edificio donde se sitúan las salas de declaraciones.

Por otro lado, la juez Lamela ha rechazado la prisión bajo fianza de 40.000 euros que la Fiscalía ha pedido para Teresa Laplana, intendente de los Mossos d'Esquadra e investigada por un delito de sedición. La magistrada ha tomado esta decisión después de interrogar a la agente por videoconferencia por su papel en los incidentes ocurridos en Barcelona durante los pasados 20 y 21 de septiembre, en el marco de la 'operación Anubis' contra el núcleo organizador del referéndum suspendido del 1 de octubre.

Lamela descartó la solicitud de la Fiscalía pero impuso otras medidas cautelares para Laplana bastantes restrictivas: prohibición de salir del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante la sede judicial más cercana a su domicilio. La agente de los Mossos declaró desde Barcelona tras alegar un cuadro médico que le impedía viajar a la sede de la Audiencia Nacional en Madrid.

«Ni dos minutos»

Previamente, otro de los investigados, el presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) Jordi Sánchez, se ha mostrado convencido de que no entrará en prisión tras declarar ante la juez por un delito de sedición, y ha asegurado que las acusaciones no tienen ninguna base. "Convencido de que hoy dormimos en casa. Lo digo a ciencia cierta. Las acusaciones no aguantan ni dos minutos ante ningún tribunal”, ha afirmado en su perfil de redes sociales.

Además de Sánchez, declaran ante la juez el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, y los citados Trapero y Laplana. Lo hacen después de los nuevos datos que han aportado los atestados elaborados por la Guardia Civil sobre los incidentes registrados en Barcelona el 20 y 21 de septiembre y durante el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Constitucional.

Además de estos cuatro investigados por un delito de sedición, la magistrada ha citado a declarar a tres testigos de los hechos: dos guardias civiles y la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, el que ordenó los registros el 20 de septiembre.

Alrededor de una veintena de diputados y senadores del PdeCAT han recibido a Sànchez y Cuixart, que levantaban la mano para saludar y cerrando el puño en señal de victoria, con vítores y gritos de ánimo. "No esteu sols" ("No estáis solos"), coreaban mientras agitaban papeletas del referéndum del 1 de octubre.