«Recuperemos la sensatez en defensa de la democracia, la Constitución y la libertad» Miembros del PP se fotografían durante la manifestación. / R.C. Borrell (PSC), Albiol (PP), Rivera y Arrimadas (Ciudadanos) han encabezado la manifestación junto a Vargas Llosa COLPISA Barcelona Domingo, 8 octubre 2017, 15:12

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido recuperar la sensatez "en defensa de la democracia, la Constitución y la libertad". Lo ha hecho a través de un tuit escrito esta misma mañana, minutos después de que comenzara la manifestación en Barcelona.

El vicepresidente de Societat Civil Catalana (SCC), José Domingo, ha pedido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que no cometa "la insensatez y la provocación" de declarar la independencia y ha llamado a "recuperar el sentido común". Ha reclamado a Puigdemont que no cometa "la insensatez" de hacer una declaración unilateral de independencia, "cuyo principal perjudicado sería el pueblo catalán". "Una declaración unilateral de independencia sería una absoluta provocación y el embrión de un enfrentamiento ente catalanes", ha advertido.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado que el Gobierno "no va a abandonar" ni a "dejar solo" a ningún catalán y se ha mostrado segura de que los catalanes pondrán hoy con la manifestación convocada en Barcelona "fin al independentismo". Ha afirmado que se trata de un día "de mucha emoción y felicidad" en el que muchos catalanes se concentran en Barcelona "para defender la convivencia, la paz y la concordia en Cataluña y con el resto de España".

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ha destacado la manifestación de Barcelona como el "segundo momento" histórico "en defensa de la democracia" desde las movilizaciones por Miguel Ángel Blanco y ha advertido: "No vamos a permitir ni una independencia en presente ni por etapas". Ha advertido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que "no se va a salir con la suya": "No vamos a permitir ni una independencia en presente ni una independencia en diferido o por etapas, que lo tenga muy claro". "La integridad y la unidad de España no se negocia de ninguna de las maneras", ha afirmado el presidente del PPC, que ha dicho estar "muy preocupado viendo cómo las empresas están huyendo de Cataluña por la inestabilidad política".

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha aseverado que con la manifestación "empieza la esperanza para todos los catalanes" para evitar que se rompa la convivencia en Cataluña. "No vamos a permitir que nos dividan. Hoy aquí hay ganas de convivir y de seguir juntos", ha proclamado la también diputada en el Parlament.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha agradecido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; al vicepresidente, Oriol Junqueras; y a la CUP que hayan "unido a todos los españoles" y ha reclamado "urnas" para poder votar en unas elecciones autonómicas ya. Ha dicho sentirse "emocionado como catalán" por este "día histórico" en el que "los catalanes que no quieren la independencia y que quieren ser catalanes, españoles y europeos han decidido salir a la calle". Ha defendido que "la calle es de todos" y que "catalanes somos todos y españoles también", ha dado las gracias "a todos los valientes" que han salido a la calle, pero también en tono irónico "a Puigdemont, Junqueras y la CUP".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha admirado los "gestos de valentía" que están mostrando los ciudadanos catalanes "que están defendiendo la democracia" y ha asegurado que juntos "superarán el desafío independentista". "Si permanecemos unidos, nuestra democracia superará este desafío, del mismo modo que los españoles hemos salido adelante antes en otros momentos difíciles", ha asegurado.

El escritor Mario Varga Llosa ha dicho que la manifestación es "la mejor demostración" de que hay un sector "muy amplio de catalanes" que no quieren el "golpe de Estado propiciado por el Govern" con el referéndum del 1-O. "Es la mejor demostración de que hay un sector muy amplio de catalanes que no se sienten representados por los independentistas, que no quieren el golpe de Estado que está propiciando el Govern y que, por el contrario, piensan que España y Cataluña están unidas desde hace cinco siglos y que nadie ni nada podrá separarlos", ha dicho. El premio Nobel ha señalado que "la pasión puede ser destructiva cuando la mueve el fanatismo y el racismo" y ha acuasado al nacionalismo de causar "estragos en Cataluña". "Estamos aquí como catalanes democráticos que no creen que sean traidores quienes piensan distinto a ellos, que no ensucian sus puertas ni destruyen sus vitrinas, catalanes que creen en la democracia, en la libertad y en el estado de derecho". Asimismo, ha destacado que están "armados de ideas y de razones". Sobre la fuga de compañías, Vargas Llosa ha señalado que no quieren que "los bancos y las empresas se vayan de Cataluña como si fuera una ciudad medieval acosada por la peste".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha agradecido este domingo al socialista y expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell su "firme compromiso" a favor de una Cataluña "integradora". "Gracias Josep Borrell por tu firme compromiso a favor de una Catalunya integradora, de entendimiento y sin exclusiones. #RecuperemElSeny", ha indicado Sánchez a través de su cuenta de Twitter.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha trasladado todo su "apoyo a los miles de catalanes que han salido a la calle en Barcelona a reclamar convivencia y democracia". "Todo mi apoyo a los miles de catalanes que han salido a la calle en Barcelona a reclamar convivencia y democracia #RecuperemElSeny", ha escrito Susana Díaz en Twitter, en un comentario que acompaña con un enlace a un vídeo donde se muestran imágenes de la manifestación en Barcelona.

El expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha dicho que "la convivencia está rota en este país, entre amigos, en las familias y en la calle". Ha pedido a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que dimita de su cargo porque "no es lógico" que se atreva a decir que los que votan a determinados partidos poñiticos "no son catalanes". "¿Hemos perdido el conocimiento", se ha preguntado. Además, Borrell ha afirmado que los que han asistido a la manifestación "son tan ciudadanos de Cataluña" como los independentistas. Sobre las empresas que están dejando Cataluña, el socialista les ha preguntado: "¿No lo podríais haber dicho antes?".

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha agradecido y animado a "todos" los españoles que, "impulsados por su compromiso" con España y la Constitución, "han sabido reaccionar con ejemplaridad". "Quiero expresar mi gratitud y reiterar mi ánimo a todos los españoles que impulsados por su compromiso con #España y su Constitución han sabido reaccionar con ejemplaridad en esta hora crítica de nuestra nación", ha señalado.