Los piquetes independentistas tratan de colapsar las entradas de las ciudades

Cataluña vive hoy una jornada de huelga general convocada por la Intersindical SCS, de inspiración independentista, y sin el apoyo de CCCO y UGT. El paro de país es para protestar por el encarcelamiento del exvicepresidente de la Generalitat y siete exconsejeros y los presidentes de la ANC y Ómnium. Los piquetes secesionistas, organizados por los llamados CDR, grupos organizados que trabajan en red y a nivel local, tratan desde primera hora de colapsar el país e intentan paralizar la jornada de trabajo, con desigual resultado. La huelga tiene incidencia sobre todo en los accesos a las ciudades, pero dentro de Barcelona la actividad es bastante alta. Los comercios han abierto y una parte significativa del sector educativo, también.

A primera hora, había una treintena de carreteras cortadas. Entre ellas, destacan la AP-7 y la A-2, las dos principales vías de Cataluña. Las entradas a Barcelona, como la Ronda de Dalt, la Ronda Litoral, la Gran Vía y la Diagonal han sufrido cortes y hay colas kilométricas. Las largas colas son el principal efecto de la huelga.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT), hacia las 8:30 horas de la mañana se registraban 15 kilómetros de retenciones en la A-2, a la altura de Sant Joan Despí (Barcelona). En esta misma población también se ha cortado la B-23 por un grupo de manifestantes que portaban una pancarta con el lema "República en construcción", causando retenciones de unos 4 kilómetros hasta Molins de Rei (Barcelona). La AP-7 presenta diversos cortes de tráfico a lo largo de su recorrido por la geografía catalana, con 7 kilómetros de retenciones en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), de 2 kilómetros en Vilafant (Gerona) o de 1 kilómetro en El Vendrell (Tarragona). En la B-20 se han formado colas de unos 6 kilómetros en el Nudo del Llobregat (Barcelona), de 7 kilómetros en la C-16 en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), de 5 kilómetros en la C-32 en Castelldefels (Barcelona), de 4 kilómetros en la C-31 en L'Hospitalet (Barcelona) y de 9 kilómetros en la C-58 en Vacarisses (Barcelona), entre otros muchos puntos viarios congestionados. La N-II se ha visto afectada en Vilassar de Mar (Barcelona), en Lleida se han producido cortes en la N-145, en la Seu d'Urgell, y en Tarragona se ha cortado la N-340, en Amposta.

La circulación se ha interrumpido por manifestaciones al menos en la AP-7 en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) y Vilafant (Gerona), en varios puntos de la A-2, la B-20 en varios tramos, la C-16 en Sallent (Barcelona), la C-25 en distintos puntos kilométricos de la Catalunya central, y las carreteras C-31 y C-32 en varios municipios del área de Barcelona. También la C-37 en Castellfollit del Boix y Manresa (Barcelona), la C-59 en Moià (Barcelona), la N-145 en La Seu d'Urgell (Lérida), la N-230 en Vilaller (Lérida), la N-340 en Molins de Rei (Barcelona) y en Amposta (Tarragona), la N-II en Vilassar de Mar (Barcelona) y la N-IIa en Figueres (Gerona). Las mayores retenciones derivadas de estas manifestaciones se producen en la A-2 en Sant Joan Despí (Barcelona), con 15 kilómetros de congestión, y 11 en la B-23 en Sant Just Desvern (Barcelona).

El Metro de Barcelona circula al 85% y el servicio de autobuses lo hace con normalidad pese a la huelga. TMB no regula el pasaje en las estaciones con mayor afluencia -como sí hace en otras ocasiones- y advierte de que la circulación de autobuses puede verse afectada si se dan cortes de tráfico por protestas.

Grupos de manifestantes están cortando las vías de trenes de cercanías de Barcelona y, pasadas las 8,30 horas, sólo funcionan en su totalidad las líneas R-2 y R-8, al tiempo que han invadido las vías del AVE de Gerona, con motivo de la huelga general convocada por el sindicato minoritario Intersindical CSC. Según han informado a Efe fuentes de Renfe, hasta ahora sólo funcionan en su totalidad las líneas R-2 y R-8 y el resto de las líneas se encuentran afectadas por la presencia de manifestantes. La R-1 está cortada en Blanes (Gerona) y Mataró (Barcelona), aunque algunos trenes han salido de manera puntual, la R-4 sigue interrumpida en Montcada Bifurcación y Sant Vicens de Castellet (Barcelona), mientras que en Ulldecona (Tarragona) los manifestantes ya han abandonado las vías. Además, un grupo de unos 500 manifestantes ha cortado las vías del AVE en Gerona, según los Mossos d' Esquadra.

Exhibir fuerza en la calle

Después del encarcelamiento del exvicepresidente de la Generalitat y siete exconsejeros del anterior Gobierno catalán, el independentismo se propuso volver a exhibir su fuerza en la calle para reclamar la puesta en libertad de los dirigentes presos. Esta voluntad de marcar músculo tiene esta semana dos citas. La huelga de hoy y la manifestación convocada para el sábado, en la que las plataformas secesionistas aspiran a celebrar una protesta como las del 11-S.

La de hoy es la segunda huelga en poco más de un mes. La primera tuvo lugar el pasado 3 de octubre, dos días después de la intervención policial durante la jornada de votación del 1-O. El resultado fue desigual. Fue un éxito en la administración pública, en el pequeño comercio y en la enseñanza, pero no así en la gran industria. En este caso, las circunstancias son distintas. No solo hay un cierto cansancio entre las bases independentistas, a las que las decisiones judiciales no acaban de movilizar, sino que además la convocatoria no cuenta con el aval de la administración pública autonómica, que hace un mes dio todas las facilidades para que los funcionarios se sumaran a la huelga.

Más confrontación

CCOO y UGT se han desmarcado de la huelga y el llamamiento al paro tiene incidencia menor en las empresas, a excepción de los trabajadores que por razones de tráfico no han podido llegar a tiempo. El centro de trabajo más importante de Cataluña, Seat, en Martorell, ha empezado la jornada trabajando con plena normalidad. Las protestas también se han trasladado a las vías y a las estaciones de los trenes catalanes.

En la estación del AVE Girona un grupo de los Comités de Defensa de la República (CDR) ha cortado los accesos a los andenes. En Barcelona, el metro funciona con cierta normalidad, a diferencia del autobús y el tranvía, que sufren cortes por los manifestantes.

Profesores catalanes en huelga

El sindicato Ustec·Stes ve un seguimiento mayoritario del profesorado catalán por la huelga general. El portavoz del sindicato, Ramon Font, en declaraciones a Europa Press, ha cifrado en más del 50% el seguimiento de la huelga, aunque la cifra exacta se ofrecerá a lo largo de la jornada.

Font ha asegurado que se están respetando los servicios mínimos en las cuatro provincias catalanas -un mínimo de un profesor por cada seis aulas en Primaria-, y ha añadido que muchos padres no están llevando a sus hijos a la escuela, lo que está facilitando en cierta medida el seguimiento mayoritario por parte de los profesores.