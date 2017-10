Santi Vila se postula como candidato del PDeCAT para el 21-D El exconsejero Santi Vila. / Afp El exconsejero afirma que si Puigdemont se quiere volver a presentar hablará con él y avanza que su programa «incluirá la independencia de Cataluña ajustada a derecho» CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 31 octubre 2017, 10:18

El exconsejero de Empresa y Cultura de la Generalitat, Santi Vila, ha anunciado esta mañana que ya ha comunicado al PDeCAT su voluntad de optar a ser el candidato del partido en las próximas elecciones del 21-D. Vila, que dimitió de su cargo de consejero antes de que el Parlamento catalán proclamara la independencia, se ha posicionado a favor de presentarse a las primarias del partido para la elección del aspirante a la presidencia de la Generalitat.

El dirigente nacionalista se postula como el candidato del independentismo moderado y ha puesto como ejemplo al PNV. “Sin renunciar a nada, pero haciéndolo bien”, ha señalado en Rac-1. “La única manera de constituirse en un estado independiente es haciéndolo de forma acordada”, ha asegurado. A su juicio, el PDeCAT debe “rehacer el espacio” soberanista y se ha mostrado en contra de concurrir en coalición con Esquerra, en una lista como Junts pel Sí, pues a su entender una parte del electorado independentista está “exhausto”.

Vila jugó un papel destacado la semana pasada en las conversaciones que mantuvieron el Palau de la Generalitat y la Moncloa. A su entender, había un “acuerdo cerrado” entre ambas partes para que Puigdemont convocara elecciones y el Gobierno central paralizara la aplicación del 155. Pero, ha dicho, el pacto acabó de romperse en Barcelona, por las presiones de los socios secesionistas y las dudas del expresidente de la Generalitat.

Vila era partidario de que Puigdemont convocara los comicios, pero no lo hizo y la Cámara catalana proclamó la independencia. A constinuación, el Senado aprobó el 155 y Rajoy convocó elecciones. “Con las elecciones perdimos la iniciativa”, “nos quedamos descolocados”, ha asegurado.

No da por seguro que los escaños del PDeCAT se sumen con los resultados de ERC y la CUP. “No me apuntaré a dar unas expectativas que generen frustración”, ha afirmado. Y no ha descartado pactar con los partidos no soberanistas, como el PSC.