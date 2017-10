Rivera insta «por enésima vez» al Gobierno a aplicar ya el artículo 155 01:57 El líder de Ciudadanos llama al Estado a que garantice la seguridad en las calles MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Lunes, 9 octubre 2017, 16:32

Albert Rivera no tiene ninguna duda de que mañana Carles Puigdemont declarará la independencia de forma unilateral durante su intervención en el Parlamento catalán. Por eso, el presidente de Ciudadanos ha instado "por enésima vez" al Gobierno a "actuar ya" y aplicar el artículo 155 de la Carta Magna para precipitar unas elecciones autónomicas que frenen el desafío secesionista. "No defender la Constitución desde la Constitución es una imprudencia, por eso el Gobierno tiene que poner las urnas. No quiero ver una Cataluña con gente sitiando los cuarteles, ni las sedes de los partidos que defendemos la ley”, ha denunciado.

Para el líder centrista ésta sigue siendo la mejor opción a menos que el presidente de la Generalitat de marcha atrás y "volvamos a la democracia". Por ello, Rivera, muy satisfecho tras la multitudinaria movilización a favor de la unidad de España que ayer tuvo lugar en Barcelona, también ha deseado que Puigdemont tenga "quince minutos de seny" para revertir la situación antes de que las consecuencias se agraven.

Rivera, que ha comparecido tras la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos, ha afirmado que es un "error" entrar a valorar si la de mañana será una declaración de independencia "más o menos simbólica". "Lo que hay que evitar es que un Parlamento autonómico declare la independencia y garantizar la seguridad en las calles de Cataluña para evitar que se convierta en Kosovo", ha instado.

El dirigente liberal ha insistido en que no vuelva a ocurrir como el 1-O y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también los Mossos, estén "al servicio de la legalidad democrática".

Rivera ha dejado claro que su partido sólo está dispuesto a dialogar "con demócratas pero después de unas elecciones en Cataluña". "No vamos a salir de esto sin pasar por las urnas, que lo sepan el Gobierno y la Generalitat", ha remachado.