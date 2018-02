Rajoy afirma que «ni un solo euro» del FLA se dedicó a pagar el 1-O

Mariano Rajoy ha asegurado en sede parlamentaria que “ni un solo euro” del Fondo de Liquidez Autonómica se utilizó para financiar el referéndum independentista del 1 de octubre. Su afirmación rebate la realizada recientemente por el juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, en un auto en el que, aun sin aportar datos concretos, sostenía como “evidente” que el importe empleado por la Generalitat para celebrar la consulta provenía “en parte” del crédito del Estado.

El pasado jueves, tras conocerse el escrito, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prometió que su departamento haría las “comprobaciones pertinentes” para aclarar si efectivamente se produjo un “falseamiento” de las facturas pagadas a través del mecanismo puesto en marcha por el Gobierno en 2012 para impedir la quiebra de las comunidades autónomas que, debido a su mala situación financiera, tenían los mercados cerrados a cal y canto. Según defendió, sólo así podría explicarse la suposición del juez.

El hecho de que la Generalitat hubiera logrado burlar al Gobierno y ejecutar ese desvío de fondos -que según Ramírez Sunyer podría alcanzar los 250.000 euros- resultaría demoledor para el discurso del ministro de Hacienda. En julio de 2017, Montoro reforzó el control de las cuentas catalanas para asegurarse de que el dinero inyectado en Cataluña no iba a parar al referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y, en septiembre, pasó a intervenirlas por completo, en una actuación muy polémica, sin detectar nada.

Pagos intervenidos desde 2015

Rajoy, interpelado por Albert Rivera sobre este asunto, ha llegado a presumir en la sesión de control de que, “en la práctica”, la Tesorería y la gestión de los pagos de la Generalitat estaban “intervenidos” desde 2015. En ese año, se obligó al Gobierno catalán a remitir mensualmente certificados de sus gastos para justificar el dinero recibido (en torno a 64.000 millones de euros desde 2012) pero el Ejecutivo nunca habló de intervención como tal.

El líder de Ciudadanos se ha mostrado retador. “Usted dice que no se ha dedicado ni un euro al 1 de octubre. Dígame,si el juez demuestra lo contario, ¿quién va a dimitir en su Gobierno?”, ha espetado. El jefe del Ejecutivo, por su parte, ha defendido que el dinero del FLA no se paga a las comunidades autónomas sino “directamente” a los proveedores y, visiblemente molesto, ha instado a Rivera a presenter pruebas ante los tribunales si es que las tiene. “No se equivoque de adversarios -ha reprochado-. El problema de Cataluña no lo ha organizado el Gobierno y a veces tengo la sensación que usted nos critica más que a quien debe criticar, que es a los responsables de la Generalitat”.

Rajoy, a Iglesias: «Torquemada se le queda muy corto»

El primer encontronazo lo ha tenido con Pablo Iglesias, a quien ha señalado que "Torquemada se le queda muy corto" y le ha reprochado que se nombre "a sí mismo juez instructor, fiscal y tribunal sentenciador" después de que el líder de Podemos le haya preguntado por las acusaciones de corrupción a su partido.

Rajoy respondía así en el Congreso al líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien le preguntaba si le han sorprendido las declaraciones del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que ha confesado en el juicio del caso Gürtel que el PP "se financiaba con dinero negro". Iglesias ha echado en cara a Rajoy que el PP tenga la "desvergüenza" de pedir que algunos delitos no prescriban, pero que no incluya entre ellos la corrupción porque si no algunos dirigentes del PP "estarían en la cárcel".

A Rajoy el interés del líder de Podemos por los casos de corrupción de "hace más de diez años" le ha llevado a concluir que el secretario general de Podemos no habla de economía ni de empleo porque eso supone que aprueba la gestión del Gobierno. El presidente ve "preocupante" que Iglesias ante el desafío soberanista en Cataluña tampoco haya sabido defender la unidad nacional, la soberanía nacional y el imperio de la ley.

Brecha salarial

Rajoy ha reprochado al PSOE sus críticas en materia de brecha salarial cuando "no han presentado ninguna propuesta". A su juicio, "lo único que le importa" a los socialistas es criticar al presidente "porque no tienen nada mejor que hacer a estas horas de la mañana".

El jefe del Ejecutivo respondía así, en el Pleno del Congreso, a la portavoz del principal partido de la oposición, Margarita Robles, quien le ha afeado que no se "meta en nada que afecte a los ciudadanos" y que el tema de la igualdad "no le preocupa nada". Además, le ha pedido que si no hace "nada" al respecto, deje al PSOE presentar sus iniciativas para acabar con la brecha salarial y la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. "No nos vete las leyes", le ha exigido.

Santamaría: «Tanto cuesta sacrificar a un catalán»

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reclamado este miércoles a ERC que dé los pasos para que en Cataluña haya un Gobierno "efectivo" que respete la ley y devuelva la convivencia. De hecho, ha preguntado a esta formación si tanto "cuesta sacrificar a un catalán", en alusión al expresidente Carles Puigdemont.

02:04 Vídeo.

De esta forma ha respondido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al portavoz de ERC, Joan Tardá, quien ha solicitado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que abandonen la "senda del autoritarismo" y "restituyan las instituciones de autogobierno" en Cataluña. En este sentido, Tardá ha pedido al Gobierno del PP que "asuma la necesidad de establecer un diálogo entre los dos gobiernos". "Deben asumir que en las sociedades avanzadas los problemas políticos se resuelven políticamente", ha enfatizado.

En su réplica, Sáenz de Santamaría ha dicho que ya se está ante los escenarios que se abren sino los que "se cierran" y ha recalcado que ahora hay una "responsabilidad" de ERC y de otros partidos para que haya "un gobierno efectivo" en Cataluña que "pueda preocuparse" por todos los ciudadanos y "no solo por un catalán".b "¿Tanto cuesta sacrificar a un catalán cuando han sacrificado sus empresas, a sus servicios públicos y a su libertad?", ha exclamado, para criticar después que los dirigentes independentistas no digan lo mismo en público que en privado cuando luego se conoce la "verdadera realidad de lo que piensa".