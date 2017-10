Rajoy ordena a los policías permanecer en los hoteles 02:21 Exterior de uno de los hoteles donde se alojan las fuerzas de seguridad en Cataluña. / Afp Zoido avisa de que el acoso a los policías tendrá «respuesta jurídica» y acusa a Puigdemont de azuzar las protestas contras las fuerzas de seguridad MELCHOR SÁIZ-PARDO / AGENCIAS Madrid Martes, 3 octubre 2017, 15:57

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha ordenado a la Policía y la Guardia Civil que no abandonen los hoteles de Cataluña donde haya contrato vigente, a pesar de las coacciones y presiones de los vecinos y radicales. Zoido ha comunicado la decisión acordada en una reunión en el Palacio de la Moncloa en la que ha participado junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Turismo, Álvaro Nadal. Desde Interior confirman que se trata de una orden directa del presidente del Gobierno.

En una breve declaración en el ministerio, el Zoido ha asegurado que el acoso a los policías tendrán la “correspondiente respuesta jurídica propia de un Estado de derecho" y ha acusado directamente al presidente Carles Puigdemont de azuzar las protestas contras las fuerzas de seguridad. Según Zoido, el hostigamiento a los funcionarios de Interior es "directa consecuencia de las palabras del señor Puigdemont pidiendo que guardias civiles y policías se marcharan de Cataluña".

«Los policías piden no abandonar Cataluña»

José Antonio Calleja, presidente del Sindicato Profesional de Policía y portavoz de todos los sindicatos del cuerpo en el despliegue de Cataluña ha asegurado en declaraciones a este periódico que las cinco centrales “valoran positivamente” la decisión de Interior de no abandonar los hoteles porque “son los propios policías los que no han pedido no abandonar Cataluña”.

Aun así, los sindicatos se muestran “indignados” por la supuesta tibieza de Interior frente a la “evidente dejación de funciones” y exigen medidas más contundentes al Ejecutivo para acabar con la “caza del policía”.

Policías ofrecen sus casas a los agentes por la «persecución» en sus hoteles El sindicato de la Policía Nacional CEP está coordinando una iniciativa en la que agentes del cuerpo que viven en Cataluña están ofreciendo sus viviendas particulares a los policías que están sufriendo una "campaña de señalamiento y persecución propia de dictaduras". En un comunicado, el sindicato explica que esta iniciativa basada en la solidaridad de los agentes es una alternativa de urgencia mientras el Ministerio del Interior encuentra otros alojamientos. El sindicato ha valorado que "se han invertido los términos de la legalidad democrática, de tal forma que quienes actúan al servicio de jueces para defender el Estado de Derecho están siendo perseguidos en una estrategia perfectamente coordinada". Así, han avisado que están informando a los órganos judiciales de este "hostigamiento, que se desarrollan en redes sociales y por parte de colectivos muy determinados".

No hay fecha para abandonar Cataluña

Los policías y guardias civiles desplegados en Cataluña no tienen fijada fecha de retorno a sus puestos de trabajo habituales y continuarán trabajando en territorio catalán "el tiempo que sea necesario".

Fuentes del Ministerio del Interior han indicado a Efe que es falso que el departamento haya prorrogado hasta el día 11 la estancia de efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en los barcos habilitados como alojamiento, cuyo contrato finalizaba supuestamente el próximo viernes.

Desde el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido reiteran que no existe una fecha límite concretada para que concluya el operativo desplegado, que permanecerá en Cataluña "el tiempo que sea necesario".