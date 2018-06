Rajoy se despide en el Congreso: «Suerte a todos ustedes por el bien de España» 01:39 Mariano Rajoy, a su llegada hoy al Congreso. / Efe El presidente del Gobierno acude a la Cámara baja para asumir su derrota en la votación de la moción de censura NURIA VEGA Madrid Viernes, 1 junio 2018, 16:04

«Ha sido un honor haber sido presidente del Gobierno de España». Mariano Rajoy ha subido a la tribuna del Congreso al término del debate de la moción de censura para despedirse en sus últimas horas como jefe del Ejecutivo. Deja la Moncloa convencido de haber «cumplido con el mandato fundamental de la política, mejorar la vida de las personas». Y desea que su sucesor, Pedro Sánchez, pueda hacer el mismo balance cuando concluya su paso por el poder. «Suerte a todos ustedes -ha concluido- por el bien de España».

Rajoy tomó ayer dos decisiones: no dimitir para frenar en el último momento la moción de censura y ausentarse de la Cámara hasta la votación de hoy. Durante horas, desde las dos hasta las diez de la noche, permaneció en un restaurante cercano a la Puerta de Alcalá junto a buena parte de su Gobierno. Su núcleo de confianza se encargó de transmitir en los pasillos del Congreso que no renunciaría al cargo 'in extremis', que nada podía garantizar que con ese movimiento fuera a retener el Ejecutivo y que aceptaba las reglas del juego.

Hoy, en la despedida, ha llegado el momento de reivindicar su tarea. «Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontramos, ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día, se lo deseo por el bien de España», ha leído desde la tribuna. Los populares aseguran que el discurso era necesario por él y por el PP, que ha aplaudido en pie a su jefe de filas. «Si alguien se ha sentido en esta Cámara, o fuera, ofendido o perjudicado, le pido disculpas; y gracias a todos, y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada habría sido posible», ha cerrado su intervención.

En las inmediaciones del hemiciclo, sus ministros han agradecido el gesto. «Estoy orgullosísima de ser del PP y del presidente Rajoy», ha trasladado la titular de Sanidad, Dolors Montserrat. Mientras, la secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, ha asegurado «sentirlo mucho, sobre todo por España». «Ha sabido mantener la elegancia», le ha reconocido Pablo Iglesias al jefe del Ejecutivo.

El futuro del PP

El PP tiene ahora por delante una tarea ingente. En primer lugar, recomponerse para ejercer la oposición en el Congreso. Pero, además, queda pendiente la renovación del partido. Rajoy no ha anunciado, por ahora, su intención de dejar sus responsabilidades al frente de la organización. Pero fuentes populares dan por sentado que así será y que querrá administrar primero la transición interna.

Hoy, los populares, sólo se sienten «disgustados». El martes, se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional en la sede de la calle Génova para afrontar el nuevo tiempo político.