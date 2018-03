Rajoy insiste en que las pensiones «subirán lo que podamos» 01:05 Mariano Rajoy. / EP El líder del PP defiende que sus medidas económicas mantendrán el sistema de pensiones. Reclama al PSOE que «abandone el extremismo» en el debate de la prisión permanente revisable CECILIA CUERDO Sevilla Sábado, 17 marzo 2018, 19:50

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha vuelto a vincular hoy el mantenimiento de las pensiones a la continuidad de las reformas económicas puestas en marcha por el PP, y aunque aseguró que le gustaría que subieran más, «subirán lo que podamos». «Haremos un gran esfuerzo, pero no pueden subir lo que no podamos», dijo, dejando claro que la política económica será de nuevo el eje central de su programa electoral para el próximo ciclo municipal, autonómico y general. «Dar marcha atrás no es algo que se pueda permitir este país», aseverando que si el PP sigue gobernando «las pensiones subirán seguro».

Medio centenar de jubilados, con gritos de «chorizos» esperaban a las afueras del Palacio de Congresos de Marbella (Málaga) a los asistentes a la presentación de los candidatos a las grandes ciudades andaluzas, los primeros en ser ratificados por el Comité Nacional del PP. Rajoy se ha referido a ellos, recordando que «han sacado el país adelante con su esfuerzo y trabajo» y «se merecen nuestra gratitud y respeto, y que hagamos por ellos todo lo que podamos hacer».

Así, insistió en que «las pensiones no se garantizan con discursos, ni con promesas no se puedan cumplir, o con engaños», y defendió que el mantenimiento de las política económicas de su partido permitirá que suban estas ayudas, como ya se ha hecho con las pensiones mínimas o las de viudedad. Recordó en ese punto que con los gobiernos socialistas se perdieron millones de empleos y por tanto de cotizaciones, pero «con el PP eso no va a pasar». «Si mantenemos estas políticas podremos en el futuro tener unas pensiones mejores; si no, volveremos a las andadas, a lo que nos ocurrió en los últimos años»; dijo, llamando a la calma porque «seguiremos haciendo las cosas bien y disfrutando sistema pensiones».

Rajoy también se refirió a la derogación de la prisión permanente revisable, anunciando que su formación seguirá «dando batalla» en el proceso de tramitación para mantener esta fórmula en el sistema español. Y ha apelado al PSOE para que «no se instale en el extremismo, que no conduce a nada positivo», y cambie de opinión como Ciudadanos para mantenerse en sintonía con una demanda que, reiteró, apoyan la mayoría de los españoles. «No es comprensible su posición, porque muchos socialistas en Europa lo han apoyado», insistió, «sería un paso atrás que los españoles no se merecen».