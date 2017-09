Sánchez apoyará a Rajoy pero le reprocha que no haya dialogado antes Sánchez e Iceta en la Fiesta de la Rosa. / Efe El líder del PSOE critica que «le llaman democracia, pero no lo es» en relación al referéndum, mientras Iceta llama a los electores del PSC a no votar el 1-O CRISTIAN REINO Barcelona Domingo, 17 septiembre 2017, 14:11

A dos semanas para el referéndum sobre la independencia convocado en Cataluña, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha instado esta mañana al presidente del Gobierno a que “dé el paso” para buscar y construir una solución a la crisis territorial. En ese camino, ha señalado en Gavá (Barcelona), en la Fiesta de la Rosa que organiza todos los años el socialismo catalán, “tendrá el apoyo del PSOE”. “Dice Rajoy que va a tener que hacer lo que no quiere”, ha afirmado. “No”, ha añadido. “Hará lo que tenga que hacer, porque no ha hecho lo que debía: hablar y encontrar una solución”, ha asegurado.

Pedro Sánchez, ante unas 20.000 personas, según la organización, ha dicho que “no es momento de reproches”, aunque a su juicio fue un “error” que Rajoy intentara llegar a Moncloa “confrontando territorios”. “Fue un error, y lo estamos pagando”, ha remachado. Eso sí, a su entender “ese error no puede justificar” a los que quieren imponer una “vía unilateral al margen de democracia”, los que “acosan a los alcaldes socialistas”, en referencia a los grupos secesionistas. “Es un orgullo que resistáis insultos y coacciones”, ha salido en defensa de los alcaldes y concejales socialistas. “La democracia es mucho más que poner urnas”, ha dicho sobre el referéndum. “Lo llaman democracia, pero no lo es”, ha rematado. Sánchez ha insistido en la reforma de la Constitución por la vía federal, en la España plurinacional que reconozca la singularidad de Cataluña y ha reivindicado a socialistas catalanes históricos, como Pasqual Maragall, Ernest Lluch o Carme Chacón. El líder del PSOE ha cargado contra los que “envenenan” la convivencia y “viven del conflicto”. “Queremos votar con garantías”, ha señalado Y ha apuntado que para la doctrina de los “hechos consumados”, que “nadie cuente con nosotros”.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, también ha intervenido en el acto, en el que ha instado a la militancia socialista a no participar en el 1-O. “Es ilegal y no participaremos porque somos demócratas, no queremos un simulacro, si quieren contarse, que lo hagan, pero que a los demás no nos mezclen”, ha asegurado. “No hay que ir, con nosotros no. Así no”, ha afirmado. El líder socialista ha emplazado a los independentistas a poner el “contador a cero” sin quieren iniciar un diálogo con el Gobierno central.