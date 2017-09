El PP responsabiliza a Puigdemont del «acoso» a concejales en Cataluña Hernando tacha de «delirio» y «parlamento paralelo» la asamblea que propone Podemos al resto de formaciones para exigir al Gobierno un referéndum pactado NURIA VEGA Madrid Martes, 19 septiembre 2017, 14:49

El PP apunta a Carles Puigdemont como responsable de los “escraches y acosos” a alcaldes y concejales catalanes que no respaldan el referéndum independentista del 1 de octubre. Después de que ayer se distribuyeran carteles del movimiento juvenil Arran, vinculado a la CUP, señalando a los ediles de Lleida que se oponen a facilitar la consulta, los populares culpan al presidente de la Generalitat de permitir la persecución. “Quien gobierna en Cataluña con el señor Puigdemont son los jefes de Arran, yo creo que ahí hay un reparto de papeles y todos están lo mismo; por tanto, claro que está el señor Puigdemont de forma activa o pasiva”, ha censurado Rafael Hernando.

El portavoz del PP en el Congreso ha llamado, además, a mantener la unidad política frente al desafío independentista y ha tachado de “delirio” la asamblea de parlamentarios y alcaldes que propone Podemos para exigir al Gobierno un referéndum pactado antes del 1 de octubre. La propuesta, critica Hernando, pretende “un parlamento paralelo” que “excluye a parte de la soberanía nacional”. En concreto, a los populares. “Iglesias cada día está más maduro -ha jugado con el nombre del presidente venezolano-, pero esa madurez cada vez resulta más esperpéntica”.

Mientras, reclama al PSOE que no se descuelgue de la proposición no de ley que hoy se debate, a petición de Ciudadanos, en el pleno del Congreso y que respalda al Gobierno y al poder judicial ante el “golpe” de los independentistas. A juicio de Hernando, no es el momento de “equidistancias ni escarceos” y así justifica que el PP vaya a respaldar tanto este movimiento de Albert Rivera como la comisión territorial de los socialistas.