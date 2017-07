Rajoy: «Los SMS a Bárcenas no tienen ningún significado»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tachado de "absolutamente falsos" los papeles de Bárcenas, la presunta "contabilidad extracontable" en el PP entre 1990 y 2008, y ha negado que cobrara sobresueldos en negro, tal y como aseguró el extesorero popular Luis Bárcenas en el juicio del 'caso Gürtel' (época primera, 1999-2005).

Asimismo, el presidente no le ha dado importancia a los mensajes que le envió a Luis Bárcenas tras conocerse la existencia de sus cuentas en Suiza. Sobre ello, Rajoy ha asegurado que "uno manda muchos mensajes" y que acostumbra "a contestar a los mensajes que me envían".

Uno de los abogados de la acusación le ha preguntado al jefe del Ejecutivo "qué estaban haciendo" cuando le escribió el SMS «Luis, nada es fácil, hacemos lo que podemos». Rajoy ha señalado que aquellos mensajes se escribieron en un contexto "temporal" diferente y que "no tenían nigún significado". Ademñas, sobre el segundo SMS («Luis, sé fuerte, te llamaré»), el presidente se ha limitado a asegurar que, al final, "no le llamé".

A preguntas del abogado de la acusación popular de Adade (Asociación de Abogados Demócratas por Europa), Mariano Benítez de Lugo, quien pidió la testifical de Rajoy en abril pasado, Rajoy ha reiterado en las cuestiones más comprometidas sobre la 'caja B' y las actividades de las empresas del Grupo Correa que su ocupación en el partido ha sido meramente política, en ningún caso económica.

"Yo soy un político, lo sigo siendo. Voy al Parlamento, dirijo la agenda política del partido, pero no me dedicaba a temas económicos. No tengo por qué conocer los servicios que daban las empresas de Correa, la agencia de viajes o las obras en la sede de Génova. Son asuntos meramente económico, de los tesoreros y de los gerentes".

Hasta en cinco ocasiones ha repetido Rajoy este argumento para negar la existencia de una "contabilidad extracontable" en su partido. Ello pese a que la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor Pablo Ruz han considerado acreditada la existencia de una 'caja B' en el PP, tanto en la causa que ahora se juzga como en la conocido como los 'papeles de Bárcenas', que está pendiente de señalamiento en la Audiencia Nacional.

La revelación de Lapuerta

Sí ha detallado el testigo Rajoy dos asuntos clave en su declaración. Sobre la decisión de que el PP dejara de contratar con las empresas de Correa en 2004, el presidente del Gobierno ha afirmado que fue el extesorero Álvaro Lapuerta quien le reveló las actividades presuntamiento ilícitas del acusado, "que estaba usando el nombre del PP" para sus fines.

"Fue a finales de 2004. Lapuerta me dijo que este hombre estaba actuando en nombre del PP. Le dije a Aguirre que indagara las actividades presuntamente ilícitas de dos ayuntamientos de Madrid, Arganda y Majadahonda, con las empresas de Correa. Le dije que se ocupara de ese asunto, que tomara la decisión. Es absurdo que yo me ocupe de lo que sucede en más de 8.000 ayuntamientos en toda España", ha justificado Rajoy, que ha definido la cita como "muy clara".

Sobre el segundo asunto, la reunión de Javier Arenas, Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Igesias y el propio Rajoy en su despacho de la sede nacional en 2010, el testigo ha explicado que el acusado "quiso despedirse porque llevaba 30 años en la casa". "Estaba en una situación procesal difícil. Me dijo que quería estar con los abogados. Preparar su defensa. Dijo que necesitaba una sala para dejar sus cosas, que si le podiamos dejar un coche del partido....bueno, me pareció razonable".

El PP «ha tenido sus problemas»

Una horas después de haber concluido su declaración ante el tribunal del ‘caso Gürtel’, Mariano Rajoy se ha mostrado “contento” de su testimonio ante las preguntas de la acusación. El hecho de haber sido citado y haber acudido, ha dicho, es un exponente de su voluntad “de colaborar con la justicia”.

El PP había preparado un acto en la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid sobre el acuerdo de todos los partidos contra la violencia machista para que el presidente del Gobierno hiciera la valoración de su paso por la Audiencia Nacional. A su llegada fue recibido con una ovación por parte de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el coordinador del partido, Fernando Martínez Maillo, y el vicesecretario sectorial, Javier Maroto, entre otros de los asistentes al acto.

Rajoy apenas ha mencionado el acuerdo contra la violencia de género y ha dedicado su breve intervención a poner en valor su declaración. Ha reconocido que en el PP "ha habido sus problemas y sus historias, como en otras fuerzas políticas”, pero ha apuntado que eso es agua pasada por ahora “estamos decididos a combatir la corrupción”. No ha especificado a qué problemas ni a qué historias se refería, pero es de suponer que se refería a todo el caso Gürtel con sus ramificaciones y a la actuación del extesorero Luis Bárcenas.

El presidente del Gobierno ha apuntado también que, a su entender, ha respondido “a lo que me han preguntado”, pero sobre todo ha recalcado su satisfacción por haber demostrado que el PP colabora con la justicia.