Puigdemont y Colau piden por carta a Rajoy y al Rey negociar el referéndum 01:28 Los soberanistas se apartan de la CUP y hacen una oferta al diálogo «abierta y sin condiciones» | El Gobierno ve un «sarcasmo» que Puigdemont ofrezca ahora diálogo CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 15 septiembre 2017, 15:02

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell; y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han enviado hoy una carta al Rey y al presidente del Gobierno, en la que reclaman negociar la celebración de un referéndum.

A quince días de la celebración de la consulta y el mismo día en que ha arranacado la campaña electoral, el soberanismo, integrado por los independentistas y por Catalunya en Comú, ha lanzado una última oferta al Estado para tratar de buscar una salida acordada al conflicto catalán. Está todo el soberanismo representado en la carta, menos la CUP, que ayer compartió escenario con Puigdemont y Junqueras en el arranque de campaña en Tarragona.

“Los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo”, señalan en la misiva. “Hacemos un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español, y en particular a su presidente, Sr. Mariano Rajoy”, señalan. “Un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum”, añaden.

Sin pronunciar en ningún momento la palabra independencia en todo el documento, lo que se nota la influencia en el texto de los comunes, los soberanistas se muestran dispuestos a n “diálogo abierto y sin condiciones”. “Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía”, aseguran.

“Nos dirigimos, en este sentido, al presidente Mariano Rajoy y enviamos una copia al Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, para que entienda que no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas” rematan. “Nuestra disposición al diálogo ha sido, es y será permanente”, concluyen.

El Gobierno ve un «sarcasmo»

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, considera un "sarcasmo" y una "añagaza" la nueva oferta de diálogo lanzada por el presidente de la Generalitat que hoy ha enviado una carta al Rey y al jefe del Ejecutivo en la que reclama negociar un referéndum.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha asegurado no conocer el contenido exacto de la carta que Puigdemont, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha enviado a Felipe VI.

No obstante, Méndez de Vigo ha rechazado que Puigdemont pueda ofrecer ahora diálogo "a estas alturas de curso" y cuando lleva meses en una "desobediencia palmaria y continuada".

Ha recordado que Puigdemont podía haber acudido al Congreso para explicar sus planes pero esquivó esa cita en la sede de la soberanía nacional.

El Gobierno -ha añadido- mantiene no obstante su oferta de diálogo permanente, pero siempre en el marco de la ley como también defienden otros partidos, la comunidad internacional o las asociaciones de jueces.

Turull: «El ofrecimiento está, optimistas no somos»

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, ha admitido hoy que no esperan una respuesta positiva a la carta que han enviado al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamando negociar un referéndum: "El ofrecimiento está, pero optimistas no somos".

"Optimistas no somos, pero queremos dejar constancia por escrito. Me temo que si no han tenido altura de miras hasta ahora, no la tendrán ahora", ha lamentado en un desayuno informativo de Fórum Europa-Tribuna Cataluña moderado por el periodista Joan Maria Morros.

El portavoz del Gobierno catalán ha subrayado que mantendrán su oferta "hasta el último minuto" para buscar una alternativa pactada al referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, porque "las cosas en la vida si las puedes hacer de forma acordada siempre son más fáciles", ha dicho.