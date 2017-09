El ‘procés’, a tumba abierta Los soberanistas, que van a sacar adelante durante la jornada la Ley de Referéndum, han excluido aplicar a su tramitación el procedimiento exprés desactivado por el Constitucional y se han decantado por aplicar el artículo 81.3 del reglamento ANTONIO PAPELL Madrid Miércoles, 6 septiembre 2017, 13:54

A las nueve menos cuarto de esta mañana, una manifestación de la CUP a las puertas del Parlamento de Cataluña se cuidaba de recordar que cuanto iba a acontecer poco después en aquel escenario tenía el impulso insustituible y radical de los antisistema. Y, de hecho, el desarrollo del ‘procés’ que está teniendo lugar hoy en la cámara autonómica sólo se explica por la pertinaz insistencia de una formación excéntrica, radical, antieuropea y voluntariamente excluida del consenso constitucional, que ha conseguido arrastrar, gracias a sus votos necesarios, a las formaciones nacionalistas que antaño fueron puntales de la Carta Magna que ahora se disponen a eludir e intentar secuestrar.

Pese a todo, los soberanistas, que van a sacar adelante durante la jornada la Ley de Referéndum, han excluido aplicar a su tramitación el procedimiento exprés desactivado por el Tribunal Constitucional y se han decantado por aplicar el artículo 81.3 del reglamento de la Cámara que permite introducir en el orden del día un nuevo punto a petición de dos grupos parlamentarios. La chapuza jurídica se ha completado con la concesión a la oposición de dos horas para la presentación de enmiendas. El dislate se hace así visible y chirriante hasta el estupor. Primero, porque es patente que una cámara autonómica, que nace de un Estatuto de Autonomía que a su vez emana de la Constitución, no tiene atribuciones ni competencias para aprobar una ley de autodeterminación. Y, segundo, porque esta polémica norma, que sería en todo caso la más importante que jamás habría tomado en consideración la autonomía catalana, será despachada sin debate ni contradicción, sin posibilidad real de ser discutida y enmendada, como un diktat autoritario de un gobierno sin soporte democrático.

A lo largo del día de hoy, y tras la aprobación de la ley que es nula de pleno derecho por las razones apuntadas (el Constitucional lo confirmará en horas, a requerimiento del Gobierno de la nación), el Gobierno catalán en pleno rubricará el decreto de convocatoria del referéndum del primero de octubre. Será digno de ver ese texto porque a buen seguro contendrá divertidas filigranas jurídicas a la altura pedestre del resto de las normas que va desarrollando el ‘procés’. Y en todo caso, la firma colectiva pretende diluir la responsabilidad política, que fácilmente desembocará en responsabilidad penal… y pecuniaria. La cautela es comprensible porque, a lo largo de la jornada parlamentaria de hoy, sobrevuela como una nube oscura la decisión del Tribunal de Cuentas, conocida ayer, que reclama 5,1 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por los gastos derivados del simulacro del 9N a sus principales promotores. Al frente de los requeridos están Artur Mas y los tres consejeros –Homs, Rigau y Ortega- ya inhabilitados, pero a continuación la lista incluye a siete altos cargos: Lluís Bertran, ex secretario general de Gobernación; Josefina Valls, directora de servicios de Gobernación; Carolina Pardo, interventora del Consorcio de Educación; Jaume Domingo, director general del 'Diari Oficial de la Generalitat'; Ignasi Genovès, director general de Difusión; Jordi Serra, jefe de sistemas de información del Consorcio de Educación, y Jordi Vilajoana, exsecretario de Presidencia… Tres de estos cargos de confianza son funcionarios de carrera (Bertran, Genovés y Valls). Josefina Valls –casualidades de la vida- es además la esposa de exconsejero Jordi Baiget, que dejó el gobierno para no arriesgar el patrimonio personal; la cautela del matrimonio no fue completa.

También hoy se conoce que la Generalitat no encuentra donde colocar su publicidad institucional: las centrales de compras no la quieren, porque la mayoría de los soportes mediáticos la rechazan. Las desgracias nunca vienen solas.

En definitiva, el corpus soberanista avanza ciegamente, sin mirar a los lados, hacia el precipicio del 1-O. Mascullan los jefes de la misión imposible la posibilidad de movilizar al pueblo, como si este estuviera dispuesto a secundar una brutal ruptura de la legalidad. No es lo mismo tremolar banderas catalanistas el 11-S que ciscarse en un estado de derecho que proporciona bienestar a todos.