Puigdemont inicia la campaña del 1-O: «Claro que votaremos» Puigdemont, durante el acto de inicio de la campaña del 1-O. / Josep Lago (Afp) El acto unitario del independentismo para abrir la campaña electoral del referéndum se ha celebrado pese a la advertencia del Gobierno central de que puede incurrirse en un delito EUROPA PRESS Barcelona Jueves, 14 septiembre 2017, 22:25

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enumerado este jueves todos los intentos del Estado de frenar el referéndum, y ha proclamado que no serán suficientes para frenar la votación del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña: "Claro que votaremos".

Lo ha dicho en el primer acto de la campaña electoral del referéndum que han protagonizado los partidos y las entidades soberanistas en el Tarraco Arena de Tarragona, donde ha reivindicado: en un eventual Estado catalán "no se prohibirán actos, no se perseguirán urnas ni papeletas, no se amenazarán alcaldes, ni se intimidarán medios que quieren informar: en Cataluña esto no lo haremos".

Puigdemont ha ironizado también sobre que el Gobierno central haya advertido de que este acto de campaña es un delito: "Dijeron que este acto no lo haríamos y no solo lo hemos hecho, sino que con la gente que hay fuera -del recinto que no ha podido entrar- lo podríamos hacer dos veces. O tres, o las que hagan falta".

El acto unitario del independentismo para abrir la campaña electoral del referéndum ha empezado este jueves en el Tarraco Arena de Tarragona a las 20:17 horas pese a la advertencia del Gobierno central de que puede incurrirse en un delito.

Con la plaza completamente llena, tanto en las gradas como en la arena, se han oído gritos de 'Independència', 'Votarem', y 'Ballesteros dimissió', en alusión al alcalde socialista de la ciudad, porque no quiere colaborar con el referéndum cediendo locales municipales para la votación.

Por su parte, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha centrado su intervención en el primer acto de la campaña unitaria a favor del 'sí al referéndum, en la movilización del votante del 'no': "Es importantísimo".

Junqueras ha explicado a los asistentes que tiene que trabajar para convencer a los que rechazan la independencia de que el referéndum del 1 de octubre también es para ellos, "porque esto va de democracia".

Ha argumentado que votar es democracia porque considera que el voto es la dignidad del pueblo, y ha llamado a los asistentes a erigirse en "defensores del derecho a voto" de los detractores de la independencia.

"¿Por quién se sentirán más respetados y más queridos? ¿Por aquellos que hacemos todo lo que podemos para que puedan votar y se escuche su voto, o por los que hacen lo imposible por no dejarles votar?", se ha preguntado.