Los alcaldes del PSC denuncian presiones tras el llamamiento de Puigdemont Miquel Iceta y Pedro Sánchez, durante un mitin en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). / Quique García (Efe) Reivindican que los ayuntamientos no colaboren en el 1-O «ilegal» EUROPA PRESS Barcelona Martes, 12 septiembre 2017, 23:12

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha alertado este martes de que los alcaldes y cargos municipales socialistas están recibiendo insultos y amenazas después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, llamara a los ciudadanos a dirigirse directamente a sus líderes municipales para pedirles que permitan el referéndum.

Lo ha dicho en su intervención en el Consell Municipal del PSC en Santa Coloma de Gramenet, en el que también ha participado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; la alcaldesa del municipio, Núria Parlon, y el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Collboni.

Puigdemont "es un inconsciente, un temerario y un irresponsable", según Iceta, que ha asegurado que tiene una colección de insultos, amenazas y agresiones tanto a cargos socialistas como a sedes y edificios municipales.

Ha citado varios ejemplos, como "una foto en Tarragona de socialistas con una soga en el cuello para colgarlos" e insultos a los ediles de L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) y Palau-Solità i Plegamans (Barcelona).

También ha leído una amenaza de muerte que ha recibido el alcalde de Bagà (Barcelona) y un mensaje que le han enviado a Núria Parlon que dice: "Charnega de mierda no os queremos en Cataluña. Iros de aquí, moríos de hambre".

Iceta ha dicho que este tipo de mensajes son inaceptables y que son fruto de las palabras "irresponsables y temerarias" de Puigdemont, a quien ha pedido que 'deje en paz a los alcaldes', parafraseando a la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, que le dijo esta frase al presidente catalán el lunes.

También ha dicho que ve muy extraño que el Govern pida colaboración a los alcaldes cuando dispone de locales propios de sobra para celebrar la votación ilegal que pretende, y ha dicho que el referéndum que propone "está trucado: Y nosotros no queremos jugar a un juego trucado como éste".

Iceta ha recordado que por mucho que los independentistas quieran hacer creer que son la mayoría, hay 192 gobiernos municipales en los que vive el 65% de la población catalana y en los que participa el PSC: "Parecía que el PSC no existía y ahí estamos, al lado de tantos y tantos ciudadanos para protegerles".

Además, ha criticado al Govern por quejarse de las querellas y las sentencias de los tribunales con el 1-O: "Si has decidido saltarte la ley, ten la dignidad de no quejarte y acusar a los alcaldes del PSC, porque ellos no han cometido ningún delito".

JAUME COLLBONI

Jaume Collboni --responsable del área de Política Municipal del PSC-- ha enaltecido a los ediles socialistas y les ha dicho que se siente orgulloso de ellos: "Vosotros sí que podéis dar lecciones de sobra, tenéis autoridad moral de sobra".

Les ha animado a seguir defendiendo la ley y ha dicho que no están solos porque tienen detrás "el apoyo del partido en todo momento tanto en Cataluña como en España", en alusión al PSC y al PSOE.

Collboni, que forma parte del gobierno de Ada Colau, también ha criticado a JxSí y la CUP por intentar imponer una legalidad independentista "por la fuerza", sin escuchar al conjunto de los ciudadanos, y ha dicho que está convencido de que la solución pasa por la política, el diálogo y los acuerdos.

El Govern, ha proseguido, ha estado centrado en los últimos años en la independencia y ha dejado solos a los ayuntamientos en la lucha contra la crisis: "En ese momento no enviaba cartas a los alcaldes como hace ahora para exigirles colaborar con un referéndum ilegal".

NÚRIA PARLON

Núria Parlon ha criticado la "realidad virtual en la que Puigdemont ha colocado a los alcaldes socialistas en el disparadero, especialmente a los socialistas", y ha defendido que los Ayuntamientos han suplido muchas carencias de la Generalitat en momentos de crisis económica.

"No es de recibo lo que hemos tenido que sufrir estos días los que hemos decidido cumplir con la ley" y defender que fuera de la legalidad no hay democracia y que no hay obligación de ceder locales para un referéndum ilegal, ha defendido.

Ha dicho que el PSC entiende la democracia de un modo distinto al del Govern, que se basa en "respetar las leyes que hacen a todos iguales" y garantizan los mismos derechos para todos sin unilateralidades, y por eso ha llamado a los ciudadanos a no participar en el referéndum.