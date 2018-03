Los dos policías que auxiliaron al mantero de Lavapiés dicen que solo trataron de salvarle la vida Aseguran que ellos en ningún caso persiguieron a esta persona y que sienten «abandono» y «frustración» EUROPA PRESS MADRID Viernes, 23 marzo 2018, 12:06

Los dos agentes de Policía Municipal que auxiliaron al mantero senegalés Mmame Mbaye en Lavapiés han asegurado que «hicieron todo lo posible de salvar la vida», que ellos en ningún caso persiguieron a esta persona y que sienten «abandono» y «frustración» por la polémica generada.

«Tenemos sentimientos de abandono y frustración. Nos sentimos mal porque se nos ha muerto una persona en nuestras manos y eso se nos va a quedar para toda la vida», ha señalado uno de ellos, para recalcar que volvería a actuar de la misma forma «una y mil veces».

En declaraciones en Cope, recocidas por Europa Press, los dos agentes (que han intervenido con los nombres ficticios de Juan y José) han relatado su testimonio de los hechos y que cuando patrullaban en las inmediaciones de la calle Embajadores vieron mucha gente «con alteración» y que con gestos les llamaban para auxiliar al ciudadano senegalés fallecido.

Ya en la calle Oso, apreciaron como Mbaye tenía un paquete de tabaco y de pañuelos en la boca porque al parecer había sufrido una especie de ataque epiléptico. Por ello, pidieron la presencia de los servicios sanitarios de emergencia y comprobaron que tenía poco pulso, pero que lo perdió enseguida. En consecuencia, realizaron maniobras de reanimación que se iban turnando.

«De forma trágica a esa persona no se le pudo sacar adelante», ha relatado otro agente para recalcar que se quedaron en la zona a la espera de levantar el cadáver y realizar diligencias luego en comisaría.

Así, ha explicado que la primera persona que les pidió ayuda para socorrer a este mantero «siempre ha mantenido» que se lo encontró en la calle y que le pidió que le acompañara a casa porque se encontraba muy mal, desvaneciéndose cuando se encontraban en las inmediaciones de la vivienda.

Por ello, ha señalado que se sienten «un poco impotentes» al escuchar el día siguiente en medios que la actuación policial fue causante de la muerte porque su actitud simplemente consistió en hacer «todo lo posible por salvar la vida de esta persona». «No saben lo que pasó allí», ha manifestado.

A su vez, su compañero ha hablado de sensaciones de «abandono» y «frustración» cuando trataron de ayudar a esta persona, algo que harían «una y mil veces». «Hemos visto fallecer una persona en nuestras manos y se nos va a quedar para toda la vida, es algo que no se puede explicar (...) Lo que digan me da igual, a mí lo que me importa es tratar de salvar a una persona y la desazón de no poder hacerlo», ha zanjado.