Óscar Puente: «No es descartable un gobierno PSOE-Podemos en el futuro» Óscar Puente, portavoz del PSOE / Emilio Naranjo Óscar Puente también alega que la actitud de Susana Díaz es un «caso aparte» porque aún no ha «encajado ni ha asimilado» su derrota en las primarias EL NORTE Viernes, 11 agosto 2017, 10:22

El portavoz del PSOE, Óscar Puente, ha afirmado hoy que «no es descartable un gobierno PSOE-Podemos en el futuro» y ha asegurado que el líder socialista, Pedro Sánchez, no se ha «podemizado», sino que «lo que ha hecho es no estar ciego, abrir los ojos a la realidad y tratar de dar una respuesta» a la sociedad.

En una entrevista en El Economista, Puente ve una «muestra de inteligencia» la rectificación del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al haber alcanzado un pacto de gobierno con Podemos en su comunidad.

Y, aunque señala que ahora mismo la suma no da para formar uno a nivel nacional con Podemos, no lo descarta. «No es posible, pero no es descartable, igual que no lo son gobiernos de coalición con otras fuerzas políticas», resalta.

Argumenta que el PSOE no puede apoyar una alternativa de gobierno con partidos que plantean una ruptura del país y concluye que, por tanto, tampoco es descartable que la legislatura se alargue.

Según dice, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «parece que está teniendo apoyo suficiente para aprobar los Presupuestos de 2018 y va a intentar agotar la legislatura».

Además de la rectificación de García Page, el portavoz socialista también valora la marcha atrás de otros barones territoriales como el valenciano Ximo Puig y el extremeño Guillermo Fernández Vara.

Sobre la andaluza Susana Díaz, rival de Sánchez en la pugna por el liderazgo del partido, dice que su actitud es «un caso aparte», porque «todavía no ha encajado ni ha asimilado» su derrota en las primarias.

«Susana debe entender y asimilar la nueva situación y espero que adopte posiciones razonables. El enfrentamiento de Susana con Ferraz es malo para ella», advierte Puente, quien espera que «el tiempo le vaya curando esa herida y se ponga al servicio del partido y del secretario general».

El portavoz del PSOE también habla en la entrevista sobre el referéndum previsto en Cataluña para el próximo 1 de octubre y garantiza que «ningún alcalde socialista va a poner a disposición del referéndum infraestructura municipal, porque estaría cometiendo una ilegalidad, y el PSOE no lo podrá amparar».