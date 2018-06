Dolores Delgado, pesadilla de yihadistas y «fiscala»

Heredará la revisión de los delitos sexuales tras la sentencia de 'La Manada'

Entre las múltiples tareas que asumirá a partir de ahora, está el estudio de la tipificación de los delitos de agresión y abuso sexual en el Código Penal tras la polémica sentencia de La Manada.

Tras prosperar la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, el socialista Pedro Sánchez se ha puesto al frente de la Presidencia del nuevo Ejecutivo que deberá continuar los trabajos sobre la revisión de los delitos sexuales que el PP comenzó y ha dejado pendiente.

El anterior ministro de Justicia Rafael Catalá encomendó a la sección cuarta de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación dependiente de su departamento este análisis, después de que los cinco miembros de La Manada fueran condenados por un delito de abuso sexual y absueltos del de agresión.

Los socialistas ya expresaron su rechazo al fallo judicial desde el primer momento e incluso su líder, Pedro Sánchez, cuestionó la visión del tribunal por no apreciar ni intimidación ni violencia contra la víctima. «Si lo que hizo 'La Manada' no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación?», se preguntó el ahora presidente del Gobierno en su perfil personal del Twitter. Y aunque desde el PSOE se mostraron a favor de revisar el Código Penal, pidieron calma y no legislar en caliente.