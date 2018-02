JuntsxCat registra sin ERC la reforma legal para investir a Puigdemont a distancia 00:47 El portavoz de ERC, Sergi Sebrià, y el presidente del Parlament, Roger Torrent. / Efe Los letrados de la Cámara catalana concluyen que el calendario de la elección del presidente de la Generalitat está parado tras el aplazamiento CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 10 febrero 2018, 12:43

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vaticinaba hoy desde la redes sociales que «el futuro republicano más inmediato será largo, duro y complicado». Puede que se refiriera a las negociaciones entre Junts per Catalunya, ERC y la CUP para la investidura, que hoy ha registrado un nuevo desencuentro entre neoconvergentes y republicanos.

Más información El Gobierno insta a Torrent a proponer ya un candidato dentro del cauce legal

Esquerra ya había advertido a sus socios de que la reforma de la ley de la presidencia, para permitir que la investidura de Puigdemont pueda hacerse desde Bruselas, está abocada al fracaso, pero Junts per Catalunya está decidida a intentarlo en cualquier caso. Por ello, el grupo nacionalista ha registrado en solitario en la Cámara una propuesta de reforma legal, sin la rúbrica y el apoyo de Esquerra, para poder celebrar el debate de investidura «sin la presencia o sin la intervención del candidato». Junts per Catalunya tratará por todos los medios de investir a Puigdemont y solo cuando constante que este extremo es imposible activará el plan de búsqueda de un candidato alternativo. JuntsxCat pretende además que todos los órganos colegiados previstos en la ley, como es el gobierno, pueda «constituirse, convocarse, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos de forma presencial y a distancia», lo que abre la puerta a que el dirigente nacionalista lleve el timón desde Bruselas.

Esquerra, en cambio, que cree que la vía Puigdemont es inviable y considera que el expresidente debería «digerir que no será investido». Los republicanos han vuelto a plantarse ante las exigencias de sus socios, diez días después de que Roger Torrent dejara a los neoconvergentes con la miel en los labios, al decidir aplazar el pleno de investidura cuando en JuntsxCat ya celebraban la elección de su cabeza de filas.

Torrent reitera que Puigdemont es «el único candidato» a la Presidencia El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha reiterado que el diputado de JuntsxCat Carles Puigdemont es "el único candidato" a presidir la Generalitat, mientras JuntsxCat y ERC han reactivado este viernes los contactos para investir a un presidente. "Ha sido propuesto por una mayoría parlamentaria en una democracia parlamentaria. El candidato que ha propuesto el debate de investidura es el mismo que cuenta con el apoyo mayoritario de los diputados de la cámara", ha dicho en una entrevista de 'The Guardian'. Torrent considera que "no es el Parlament quien tiene el problema aquí, sino el Gobierno" central, al cual pregunta si pretende ignorar el resultado de las elecciones que convocó el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y ha insistido en cerrar una investidura lo antes posible porque Catalunya necesita un Govern "efectivo" y que se pueda eliminar el artículo 155 de la Constitución. Además ha dicho que los encarcelados por el proceso independentista -Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart- están en prisión "por sus ideas". "Si alguien dice que no son presos políticos, sugiero que lea las decisiones del juez", con las que pretende que los encarcelados renuncien a sus ideas políticas, según Torrent.

El acuerdo entre secesionistas no está tan cerca -dicen en ERC- como tratan de trasladar casi a diario los neoconvergentes. De hecho, hoy habían anunciado que podría haber pacto sobre una propuesta de resolución parlamentaria para «restituir» simbólicamente al expresidente, pero no han sido capaces de elaborar un texto de consenso. Los negociadores tienen tiempo para el acuerdo global, pero tampoco pueden dormirse en los laureles. Más aún después de que se haya hecho público el informe de los letrados de la Cámara catalana sobre el calendario para la investidura. Según concluyen los juristas, el plazo de dos meses que se abre tras una investidura fallida aún no ha empezado a correr, porque el pasado 30 de enero no se produjo ninguna votación.

Dos meses y elecciones

La ley establece que si transcurridos dos meses desde el intento de investidura no ha habido manera de elegir al presidente de la Generalitat, la legislatura muere y hay que convocar nuevas elecciones. El dictamen del cuerpo de juristas, solo firmado por el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y no por el letrado mayor, Antoni Bayona, pone sobre la mesa varias vías para desencallar el actual limbo temporal. Si Roger Torrent comunica a la Cámara que no hay un candidato en condiciones, equivaldría a una votación fallida y serviría como acto de inicio de los dos meses.

Si se prolonga el bloqueo institucional tras la decisión del Constitucional sobre la admisión a trámite del recurso, Torrent estaría «facultado» para iniciar el término para la convocatoria automática de elecciones mediante una comunicación a la Cámara en que constate la imposibilidad de investidura, «sin perjuicio» además de su «capacidad para iniciar una nueva ronda de consultas».