Junqueras liderará la lista de ERC que incluye a todos sus exconsejeros encarcelados

Forcadell se inclina por no repetir como candidata a las elecciones del 21-D

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se inclina por no repetir como candidata a las elecciones del 21 de diciembre, por lo que probablemente no formará parte de la lista de ERC, según fuentes republicanas. Otra de las integrantes republicanas de la Mesa del Parlament, la secretaria Anna Simó, ya ha confirmado en Twitter que no repetirá en la lista de ERC, porque, según dice, tomó la "decisión personal" hace más de dos años de que la legislatura que termina el 21-D sería la última.

El Consell Nacional de ERC se ha reunido hoy en Barcelona para cerrar una primera lista provisional de la que se han dado a conocer algunos nombres. La candidatura estará encabezada por el vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras, en cárcel preventiva, y serán integrantes los otros consellers republicanos en prisión o en Bélgica. En cambio, Carme Forcadell, que ingresó en el Parlament como diputada independiente de Junts pel Sí -aunque auspiciada por ERC- en las elecciones de 2015, esta vez se inclina por no repetir tras su primera legislatura parlamentaria.

A la espera de que se cierre la lista definitiva, fuentes de ERC han indicado a EFE que Forcadell probablemente no será candidata, aunque han dejado claro que la decisión depende de ella. La presidenta del Parlament salió ayer de prisión tras pasar una noche después de abonar la fianza impuesta por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El juez acordó enviar a prisión bajo fianza a Forcadell por su liderazgo en el proceso independentista y después de desmarcarse de la vía unilateral para la independencia en el último turno de palabra.