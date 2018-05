Quim Torra, nuevo president de la Generalitat 01:53 Torra es aplaudido por los diputados de JxCat. / Marcel.lí Sàenz El dirigente de JxCat y Puigdemont ofrecerán mañana una rueda de prensa conjunta en Berlín | Torra reitera su apuesta por la república y toma el mando desafiando al Constitucional con la recuperación de 16 leyes suspendidas CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 14 mayo 2018, 17:57

Con los 66 votos a favor de JxCat y ERC y las cuatro abstenciones de la CUP, frente a los 65 votos de la oposición, Quim Torra ha sido investido esta mañana como nuevo presidente de la Generalitat, el décimo desde la Segunda República, el 131º tomando como referencia la numeración del nacionalismo, que remonta la existencia de la Generalitat al siglo XIV.

Torra toma el testigo -designado a dedo- de Carles Puigdemont, el candidato inicial de JxCat que no ha podido ser investido por sus situación judicial. JxCat ha intentado desde el pasado 21 de diciembre investir a Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, todos ellos procesados por rebelión, pero al final ha tenido que desistir y apostar por un candidato que estuviera libre de causas judiciales.

Pese a todo, el presidente electo de la Generalitat y el expresident Carles Puigdemont ofrecerán mañana martes una rueda de prensa conjunta en un hotel de Berlín.

Arranca la 'era Torra', cargada de incógnitas, pues el propio Puigdemont le ha puesto fecha de caducidad. Y lo hace con el nuevo presidente, fijando tres premisas rupturistas: «Nuestro presidente es Carles Puigdemont, seremos leales al mandato del 1-O y construiremos un Estado independiente en forma de república». Lo dijo el sábado y lo ha reiterado esta mañana, en el segundo debate del pleno de investidura. Torra insiste en que habrá dos gobiernos, uno en el 'exilio' y otro el de la Generalitat. El «proyecto republicano», ha dicho, pasa por el Espacio Libre de Europa y el Consejo de la República, la asamblea de cargos electos y el proceso constituyente». El objetivo, ha dicho, es «ir de la restitución de nuestras instituciones a la recuperación de la democracia en su máxima expresión: la elaboración de un proyecto de Constitución».

Torra ha tratado de rebajar algo el tono, al menos en las formas, respecto a su discurso del sábado, ya que ha hablado de una «república de todos» y de una Cataluña «diversa» e incluso ha reconocido que el independentismo ha cometido errores en los últimos meses, aunque no ha precisado cuáles. «Debemos estudiar bien las lecciones aprendidas, si queremos avanzar como país. Y ningún independentista debe tener ningún problema en reconocer que no hemos hecho bien algunas cosas», ha señalado. «Cada uno de nosotros tiene que tener el punto de autocrítica necesaria, que reconozcamos los errores y los aciertos que hayamos podido cometer con nuestra actividad y nuestros compromisos», ha apuntado.

Torra charla con Arrimadas e Iceta, junto a Albiol. / Marcel.lí Sàenz

También ha vuelto a «lamentar» los tuits escritos en el pasado. «Lamento que unos tuits sacados de contexto, dirigidos al gobierno del Estado hayan podido ofender a nadie. No me sabe grave reiterarme, porque de ninguna manera era mi intención», ha afirmado. Pero en el fondo, ha reiterado la línea dura planteada por su antecesor y apuntada por el él el sábado. Torra ha anunciado que recuperará las 16 leyes que el Tribunal Constitucional suspendió en la pasada legislatura. «El Gobierno que presidiré, con el apoyo de la mayoría parlamentaria de esta cámara, volverá a impulsar todas y cada una de las leyes que el gobierno del PP ha llevado al Tribunal Constitucional y que han quedado suspendidas», se ha comprometido. Entre ellas, la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica.

En el turno de las réplicas, Torra ha agradecido el apoyo a la CUP y la ha instado a que se mantenga en «alerta» por si el Ejecutivo «cae en el autonomismo». «Señor Riera, las calles serán siempre nuestras», le ha recordado, en alusión a lo que se grita en las manifestación independentistas. Y al PP le ha dicho que si Rajoy le llama hoy, «encantado» irá mañana mismo a la Moncloa «a hablar». «Queremos hablar de tú a tú», ha asegurado. «Las amenazas no nos dan miedo», ha rematado.

Como el sábado, la oposición ha cargado con dureza contra el candidato, al que han tachado de «xenófobo», «racista», «excluyente» y supremacista. «Siento tristeza», ha afirmado Inés Arrimadas, que ha recuperado algunos de los artículos firmados en el pasado por Torre, que la líder de la oposición ha calificado de «repugnante». «Luchar contra el nacionalismo no es una opción, es una obligación», ha señalado. Miquel Iceta, del PSC, ha advertido: «Ni el proceso constituyente ni el proyecto de república tienen caben en la ley». Para el PP, Torra es «un hombre decidido a convertir en invisibles» en «forasteros» a los no independentistas. Según el PP, la oferta de diálogo de Torra no es sincera. ¿»Usted cree que el presidente del Gobierno se va a sentar a hablar sobre cómo se trocea España?, le avanzo que no», ha apuntado. «Esta en su mano que el autogobierno no vuelva a ser intervenido», ha rematado Xavier García Albiol.

Puigdemont felicita a Torra

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha felicitado a Quim Torra justo después de ser investido en el Parlament como su sucesor: «Todo mi afecto y apoyo, con un agradecimiento inmenso».

«Enhorabuena Quim Torra, Molt Honorable President de la Generalitat de Cataluña», ha dicho este lunes en un tuit. Y ha añadido: «Cultura y libertad, república y libertad, república y democracia».

Enhorabona @QuimTorraiPla , Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya. Cultura i llibertat, república i democràcia. Tot el meu afecte i suport, amb un agraïment immens! Visca Catalunya! — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 14 de mayo de 2018