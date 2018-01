Cómo fue el intento de rapto de la joven que precipitó la detención de 'El Chicle' 02:59 La Guardia Civil registra la vivienda de 'El Chicle' en Rianxo (La Coruña). / Efe La chica se fijó en la matrícula del coche que la abordó, lo que facilitó la identificación del agresor EDURNE MARTÍNEZ Martes, 2 enero 2018, 20:11

Uno de los hechos que más sorprende a los agentes de la Guardia Civil es que a pesar de que 'El Chicle' sabe que está siendo investigado, actúa de nuevo. El día de Navidad una chica avisa a las autoridades de que ha sido objeto de una agresión en Boiro y como se fija en la matrícula, se identifica rápidamente a 'El Chicle' como autor de este intento de rapto.

Así, solo un año y medio después de haber secuestrado a Diana Quer, el ahora detenido se predisponía a hacerlo de nuevo con otra joven. Él no admite que esto se haya producido ni que hubiera un ataque, pero las pruebas dadas por las cámaras de seguridad y una nota de audio en el whatsapp grabada de casualidad así lo confirman.

El jefe de la UCO ha relatado este martes en rueda de prensa la denuncia de la joven. Ella iba andando con su móvil en la mano cuando un hombre la aborda pidiéndole el teléfono, hay un forcejeo y una discusión. Él cambia de estrategia y le pregunta si ella no es Carla y que todo se trataba de una broma.

Sin embargo, El Chicle no contaba con que la chica se fijara en la matrícula y al darse cuenta vuelve a cambiar porque piensa que no la puede dejar marchar. Es entonces cuando la amenaza poniéndole una herramienta en el cuello y obligándole a meterse en el maletero. La chica deja una pierna fuera y como El Chicle no tiene fuerza en el brazo -estaba de baja en el trabajo por esto mismo- no es capaz de bajar la tapa. Una pareja se acerca al lugar, la chica comienza a gritar más fuerte y el detenido se asusta y se va, lo que permite a la joven salir del coche.

La joven testifica que el coche era un Alfa Romeo y da los dos primeros números y dos letras de la matrícula, que coincide con la del vehículo de 'El Chicle'. Todo esto se evalúa y se empiezan a ver los nexos y la coincidencia en la forma de actuar tanto en la presunta violación de 'El Chicle' a su cuñada en 2005, como en el caso de Diana. "Actúa solo y aborda a sus víctimas de la misma forma", ha afirmado el jefe de la UCO.